Helik wróci do Polski? Jest zainteresowanie. Znamy klauzulę wykupu! [NASZ NEWS]

14:56, 14. maja 2026
Piotr Koźmiński
Michał Helik od kilku lat gra na Wyspach Brytyjskich, ale jego klub, Oxford United, spadł właśnie z Championship. Co to oznacza dla Polaka? Goal.pl zajrzał za kulisy. Z naszych ustaleń wynika, że reprezentant Polski ma w umowie klauzulę odstępnego. Podajemy jej wysokość.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Helik

Pewniak w składzie, ale sezon bez happy endu

30-letni Michał Helik w ostatnim sezonie Championship grał praktycznie od deski do deski. Były gracz Cracovii wystąpił w 43 meczach zaplecza Premier League, w którym strzelił bramkę i zaliczył cztery asysty. Niestety, Oxford United spadł o ligę niżej co w oczywisty sposób rodzi pytania o przyszłość Polaka.

Helika z Oxford już wcześniej chciało wyrwać kilka innych klubów, jak na przykład Derby County (zimą 2026). Obecny pracodawca wolał go jednak zatrzymać, licząc, że pomoże klubowi utrzymać się w Championship. Czy jednak tego lata będzie tak samo? Ze względu na spadek do Ligue One to już nie takie pewne.

Ekstraklasa byłaby chętna

Z naszych informacji wynika, że sytuację Helika monitoruje kilka klubów polskiej Ekstraklasy. Zapotrzebowania na środkowych obrońców u nas nie brakuje, więc podpytywanie o Helika dziwić nie może.

Podobnie jak fakt, że jego temat badają również kluby z Championship. Natomiast… W całej sytuacji ważny jest jeden fakt. Otóż z naszych ustaleń wynika, że Helik ma w umowie z Oxfordem klauzulę odstępnego. Według naszej wiedzy to 750 tysięcy euro.

Dużo, niedużo? Na pewno, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie kluby, może to być kwota niektórych odstraszająca. Z drugiej strony mówimy o siedmiokrotnym reprezentancie Polski ze sporym doświadczeniem.

Ponad 200 meczów na zapleczu Premier League

W Ekstraklasie Helik rozegrał 134 mecze, w których strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst. Imponujące są też jego statystyki występów z zaplecza Premier League, bo to aż 221 występów, 23 gole i 9 decydujących podań.

Urodzony w Chorzowie zawodnik ma kontrakt z Oxford do lata 2027 z opcją przedłużenia po stronie klubu o kolejny sezon. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,2 mln euro.

