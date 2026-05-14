Liverpool żyje plotkami. Slot postawił sprawę jasno

13:54, 14. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Ben Jacobs (X)

Arne Slot zabrał głos w sprawie swojej przyszłości w Liverpoolu. Holenderski szkoleniowiec odniósł się do spekulacji i jasno wskazał swoje stanowisko na ten temat.

Arne Slot
Obserwuj nas w
fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Co dalej ze Slotem? Trener Liverpoolu rozwiał wątpliwości

Arne Slot przerwał milczenie dotyczące swojej przyszłości w Liverpoolu i odniósł się do pojawiających się w ostatnich tygodniach spekulacji wokół swojej pozycji w klubie. Wypowiedzi szkoleniowca zostały opublikowane przez dziennikarza Bena Jacobsa na platformie X i szybko wywołały szeroką dyskusję wśród kibiców angielskiego klubu.

– Kiedy trener nie ma najlepszego sezonu, zawsze pojawiają się kontrowersje. Nie mnie oceniać tych, którzy oceniają mnie. Mają pełne prawo do swojej opinii, a dzisiaj każdy może ją podzielać. Nawiasem mówiąc, to samo miało miejsce 10-15 lat temu, ale wtedy dyskutowano o tym w pubie i nie wszyscy o tym słyszeli. Teraz jest o wiele bardziej otwarcie niż kiedyś – powiedział Slot cytowany przez dziennikarza w mediach społecznościowych.

Holenderski trener odniósł się również do swojej współpracy z władzami klubu oraz planów związanych z kolejnym sezonem.

– Negocjacje między klubem a nowymi zawodnikami trwają, a ja w nich uczestniczę. Mam wszelkie powody, by sądzić, że w przyszłym sezonie zostanę menedżerem Liverpoolu. Po pierwsze, mam kontrakt z tym klubem, a po drugie, sądząc po wszystkich naszych negocjacjach, to jest moja opinia – dodał szkoleniowiec.

Slot objął Liverpool w 2024 roku i już w swoim pierwszym sezonie sięgnął z zespołem po mistrzostwo Anglii. Obecnie The Reds zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 59 punktów po 36 rozegranych spotkaniach. Wypowiedzi trenera mogą uspokoić część kibiców Liverpoolu, którzy w ostatnich tygodniach coraz częściej zastanawiali się nad przyszłością szkoleniowca.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości