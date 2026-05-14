Liverpool żyje plotkami. Slot postawił sprawę jasno

Arne Slot zabrał głos w sprawie swojej przyszłości w Liverpoolu. Holenderski szkoleniowiec odniósł się do spekulacji i jasno wskazał swoje stanowisko na ten temat.

Co dalej ze Slotem? Trener Liverpoolu rozwiał wątpliwości

Arne Slot przerwał milczenie dotyczące swojej przyszłości w Liverpoolu i odniósł się do pojawiających się w ostatnich tygodniach spekulacji wokół swojej pozycji w klubie. Wypowiedzi szkoleniowca zostały opublikowane przez dziennikarza Bena Jacobsa na platformie X i szybko wywołały szeroką dyskusję wśród kibiców angielskiego klubu.

– Kiedy trener nie ma najlepszego sezonu, zawsze pojawiają się kontrowersje. Nie mnie oceniać tych, którzy oceniają mnie. Mają pełne prawo do swojej opinii, a dzisiaj każdy może ją podzielać. Nawiasem mówiąc, to samo miało miejsce 10-15 lat temu, ale wtedy dyskutowano o tym w pubie i nie wszyscy o tym słyszeli. Teraz jest o wiele bardziej otwarcie niż kiedyś – powiedział Slot cytowany przez dziennikarza w mediach społecznościowych.

Holenderski trener odniósł się również do swojej współpracy z władzami klubu oraz planów związanych z kolejnym sezonem.

– Negocjacje między klubem a nowymi zawodnikami trwają, a ja w nich uczestniczę. Mam wszelkie powody, by sądzić, że w przyszłym sezonie zostanę menedżerem Liverpoolu. Po pierwsze, mam kontrakt z tym klubem, a po drugie, sądząc po wszystkich naszych negocjacjach, to jest moja opinia – dodał szkoleniowiec.

Slot objął Liverpool w 2024 roku i już w swoim pierwszym sezonie sięgnął z zespołem po mistrzostwo Anglii. Obecnie The Reds zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 59 punktów po 36 rozegranych spotkaniach. Wypowiedzi trenera mogą uspokoić część kibiców Liverpoolu, którzy w ostatnich tygodniach coraz częściej zastanawiali się nad przyszłością szkoleniowca.