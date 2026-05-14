Karol Świderski na celowniku klubu z PKO Ekstraklasy. To byłby hit

15:10, 14. maja 2026 15:31, 14. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  Piotr Wołosik, Przegląd Sportowy Onet

Karol Świderski jest na celowniku Widzewa Łódź. Temat ten pojawił się już zimą, ale może wrócić latem. Warunek jest oczywiście prosty: klub musi utrzymać się w PKO Ekstraklasie. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego Onet".

Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Gdy latem klub wydawał na transfery kilka milionów euro, a następnie powtórzył to zimą, wszystkim wydawało się, że drużyna z Serca Łodzi powalczy o europejskie puchary. Tymczasem do końca sezonu najpewniej ważyć będzie się kwestia utrzymania w PKO Ekstraklasie. Obecnie mają bowiem tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Niemniej można spodziewać się, że również w najbliższym okienku transferowym Widzew znów spróbuje rozbić bank na rynku transferowym. Szczególnie, że już mówi się o wielkich nazwiskach. Według informacji, które przekazał Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego Onet” w podcaście „Ofensywni”, latem Karol Świderski może zostać nowym napastnikiem Widzewa. Reprezentant Polski nie jest pewny przyszłości w Panathinaikosie Ateny, dlatego opcja ta wydaje się realne. Szczególnie, że mówiło się o niej już zimą.

Karol Świderski w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego gracza na 5 milionów euro. Jego obecna umowa w Grecji wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Od wyjazdu z Polski, były gracz Jagiellonii Białystok występował także w Stanach Zjednoczonych i w lidze włoskiej.

