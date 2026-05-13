Zieliński z trofeum! Pierwsza połowa zadecydowała

22:55, 13. maja 2026
Michał Stompór
Lazio - Inter to decydujące spotkanie o Puchar Włoch. W meczu rozgrywanym na Stadio Olimpico w Rzymie lepi okazali się Nerazzurri, w których szeregach pełny mecz rozegrał Piotr Zieliński.

Giuseppe Maffia/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński (Lazio - Inter)

Zdecydowanym faworytem zmagań w finale Coppa Italia był Inter, w którego podstawowym składzie znalazł się Piotr Zieliński. Podopieczni Cristiana Chivu, już pewni mistrzostwa Serie A, w sobotę zmierzyli się z Lazio w ligowym pojedynku i rozbili Biancocelestich aż 3:0. Nic nie wskazywało na to, by ekipa ze stolicy była w stanie przeciwstawić się rozpędzonym Nerazzurim i sięgnąć po Puchar Włoch.

Zespół z Mediolanu udokumentował swoją przewagę w 14. minucie. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska Adam Marusić wbił piłkę do własnej bramki. Natomiast w 35. minucie Inter powadził już 2:0. Fatalny błąd na skrzydle popełnił Nuno Tavares, który przegrał pojedynek z Denzelem Dumfriesem. Holender wpadł w pole karne i dograł do Lautaro Martineza, a ten nie miał prawa się pomylić.

Po zmianie stron Lazio zdołało zaskoczyć defensywę rywali, ale w 58. minucie w znakomitej sytuacji nieznacznie chybił Tijjani Noslin. W odpowiedzi Luis Henrique oddał groźny strzał z pierwszej piłki, centymetry obok słupka. W 75. minucie Josep Martinez wygrał pojedynek z Boulaye Dią.

Inter utrzyał korzystny wynik i sięgnął po dziesiąty w swojej historii triumf w Coppa Italia. Piotr Zieliński po raz drugi w karierze może cieszyć się ze zwycięstwa w Pucharze Włoch – po raz pierwszy dokonał tego z Napoli w sezonie 2019/20.

Lazio – Inter 0:2 (0:2)

Marusic 14′ (sam.), Lautaro Martinez 35′

