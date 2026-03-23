Urban wprost o przyszłości Milika w kadrze. Taki scenariusz bierze pod uwagę

Arkadiusz Milik może liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. Jan Urban zapowiedział, że jeśli będzie regularnie grał, będzie brany pod uwagę. Selekcjoner stwierdził, że na pozycji napastnika kadra ma problem z większym wyborem zawodników.

Milik może liczyć na powrót do reprezentacji. Urban potwierdził

Arkadiusz Milik po blisko dwóch latach przerwy wrócił do grania na najwyższym poziomie. W sobotę (21 marca) pojawił się na boisku po 652 dniach. Napastnik wystąpił w spotkaniu Juventus – Sassuolo i był o włos od zdobycia zwycięskiego gola. Przy okazji zgrupowania reprezentacji Polski nie mogło zabraknąć tematu możliwego powrotu 32-latka do gry z orzełkiem na piersi.

Jan Urban zasugerował, że Arkadiusz Milik jest brany pod uwagę. Warunkiem jest to, że musi być zdrowy, regularnie grać i być w formie. Selekcjoner dodał, że nie może sobie pozwolić na to, aby zrezygnować z napastnika, ponieważ kadra ma problem na tej pozycji.

– Oczywiście, że jest brany pod uwagę. Wiemy, jaka była jego sytuacja. Mam na myśli sytuację zdrowotną. Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, żeby zrezygnować z Arka Milika, jeśli jest w dobrej formie. Mamy problem, jeśli chodzi o większy wybór napastników do reprezentacji. Na dzień dzisiejszy taka jest rzeczywistość – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

– Na dzień dzisiejszy jest za wcześnie. Jeśli chodzi o przyszłość, wyobraźmy sobie, że awansujemy do Mistrzostw Świata, a Arek Milik będzie grał bardzo dobrze, oczywiście, że będzie brany pod uwagę – dodał selekcjoner.

Ostatni raz oglądaliśmy Milika w reprezentacji przed EURO 2024. W meczu towarzyskim z Ukrainą zagrał tylko kilka minut. Wtedy też doznał kontuzji, która zapoczątkowała tak długą przerwę. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił 73 razy i strzelił 17 goli.