Roma wykonała ruch. Decyzja zapadła szybciej niż sądzono

Donyell Malen zostaje na dłużej. Roma dopięła kluczową operację

AS Roma sfinalizowała transfer Donyella Malena z Aston Villi, aktywując klauzulę wykupu w wysokości 25 milionów euro. Jak poinformowano na oficjalnej stronie stołecznego klubu, decyzja została uruchomiona automatycznie po zapewnieniu przez Rzymian kwalifikacji do europejskich rozgrywek. Holenderski napastnik pozostanie w Rzymie na stałe po bardzo udanym okresie wypożyczenia.

Włoska ekipa sprowadziła 27-letniego zawodnika w styczniu na zasadzie wypożyczenia, a jego wpływ na grę zespołu był natychmiastowy. Jak na razie w 16 meczach ligi włoskiej Malen zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty, stając się jednym z kluczowych graczy ofensywnych drużyny.

Jak podkreślono na oficjalnej stronie Romy, imponująca forma Holendra sprawiła, że klub zdecydował się na szybkie sfinalizowanie transferu definitywnego. Giallorossi, którzy po 36 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A, zabezpiecza w ten sposób jednego z najskuteczniejszych zawodników w swojej ofensywie.

Malen to zawodnik z dużym doświadczeniem międzynarodowym. W przeszłości reprezentował barwy Borussii Dortmund oraz PSV Eindhoven, a także występował w akademiach Arsenalu i Ajaksu Amsterdam. Jego rozwój od lat śledzą czołowe europejskie kluby.

Rynkowa wartość rynkowa napastnika wynosi mniej więcej 35 milionów euro, co dodatkowo podkreśla znaczenie transakcji dla rzymskiego klubu. Roma zabezpiecza w ten sposób ważny element ofensywy na kolejne sezony.