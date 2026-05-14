Motor Lublin postawił na znane nazwisko. Ważny ruch klubu

Motor Lublin ogłosił zatrudnienie Veljko Nikitovicia na stanowisku dyrektora sportowego. Serb ma za sobą pracę w Górniku Łęczna oraz Arce Gdynia. Teraz pora na kolejne wyzwania.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin oficjalnie poinformował o zatrudnieniu Veljko Nikitovicia w roli nowego dyrektora sportowego klubu. Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Żółto-biało-niebieskich. Sam działacz ma wzmocnić pion sportowy drużyny przed kolejnymi wyzwaniami organizacyjnymi i sportowymi.

Motor zdecydował się postawić na osobę doskonale znającą realia polskiej piłki. Nikitović przez wiele lat był związany z Górnikiem Łęczna, najpierw jako zawodnik, a później jako dyrektor sportowy. W trakcie jego pracy klub zanotował dwa kolejne awanse. Najpierw z drugiej do pierwszej ligi, a następnie do PKO BP Ekstraklasy.

Jak podkreślono w komunikacie biura prasowego klubu z Lublina, doświadczenie zdobyte przez Nikitovicia w pracy przy budowie zespołów i struktur sportowych było jednym z kluczowych argumentów przy wyborze nowego dyrektora. Serb po odejściu z Górnika pracował również w Arce Gdynia, gdzie także uczestniczył w projekcie zakończonym awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Nikitović posiada również odpowiednie przygotowanie akademickie i menedżerskie. Ukończył studia na Alfa BK University w Belgradzie, zdobywając tytuł magistra menadżera w sporcie. Dodatkowo ukończył Kurs Dyrektorów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.