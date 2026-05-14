Motor Lublin postawił na znane nazwisko. Ważny ruch klubu

14:14, 14. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Motor Lublin

Motor Lublin ogłosił zatrudnienie Veljko Nikitovicia na stanowisku dyrektora sportowego. Serb ma za sobą pracę w Górniku Łęczna oraz Arce Gdynia. Teraz pora na kolejne wyzwania.

Piłkarze Motoru Lublin
Obserwuj nas w
fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Veljko Nikitivić zakotwiczył w Motorze Lublin

Motor Lublin oficjalnie poinformował o zatrudnieniu Veljko Nikitovicia w roli nowego dyrektora sportowego klubu. Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Żółto-biało-niebieskich. Sam działacz ma wzmocnić pion sportowy drużyny przed kolejnymi wyzwaniami organizacyjnymi i sportowymi.

Motor zdecydował się postawić na osobę doskonale znającą realia polskiej piłki. Nikitović przez wiele lat był związany z Górnikiem Łęczna, najpierw jako zawodnik, a później jako dyrektor sportowy. W trakcie jego pracy klub zanotował dwa kolejne awanse. Najpierw z drugiej do pierwszej ligi, a następnie do PKO BP Ekstraklasy.

Jak podkreślono w komunikacie biura prasowego klubu z Lublina, doświadczenie zdobyte przez Nikitovicia w pracy przy budowie zespołów i struktur sportowych było jednym z kluczowych argumentów przy wyborze nowego dyrektora. Serb po odejściu z Górnika pracował również w Arce Gdynia, gdzie także uczestniczył w projekcie zakończonym awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Nikitović posiada również odpowiednie przygotowanie akademickie i menedżerskie. Ukończył studia na Alfa BK University w Belgradzie, zdobywając tytuł magistra menadżera w sporcie. Dodatkowo ukończył Kurs Dyrektorów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości