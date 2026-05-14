Inter dopiął swego. Chivu nie ukrywał wielkiej satysfakcji

Inter Mediolan sięgnął po Puchar Włoch, pokonując Lazio (2:0) w finale rozgrywek. Cristian Chivu podkreślił po meczu, że zespół w pełni zasłużył na dublet w tym sezonie.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Cristian Chivu po zwycięstwie w Pucharze Włoch

Inter Mediolan zakończył sezon kolejnym sukcesem, sięgając po Puchar Włoch po zwycięstwie nad Lazio w wielkim finale. Po ostatnim gwizdku sędziego trener Cristian Chivu nie ukrywał satysfakcji z osiągnięcia swojej drużyny. Podkreślał, że zdobycie dwóch trofeów w jednym sezonie jest ogromnym osiągnięciem.

Szkoleniowiec ekipy z Mediolanu zaznaczył, że jego zespół w pełni zasłużył na końcowy triumf. – Inter zasłużenie zdobył dwa trofea. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy i cieszymy się z sukcesu kibiców i klubu – powiedział Chivu w rozmowie przed kamerą Sport Mediaset.

Rumuński trener zwrócił uwagę nie tylko na wynik finału, ale również na cały sezon w wykonaniu Nerazzurrich. Inter od wielu miesięcy prezentował wysoką formę zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i pucharowych. To ostatecznie przełożyło się na podwójna koronę. Chivu przekonywał, że kluczowa była konsekwencja oraz odpowiednie nastawienie zespołu w najważniejszych momentach rozgrywek.

– Cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy w tym sezonie. Zdobycie dwóch trofeów nie jest łatwe i jesteśmy szczęśliwi – mówił trener.

Triumf nad Lazio potwierdził dominację mediolańskiego zespołu na krajowym podwórku. Inter zakończył sezon w znakomitym stylu, a zdobycie Pucharu Włoch stało się symbolicznym zwieńczeniem udanej kampanii, która dostarczyła kibicom wielu powodów do radości.