Korona Kielce – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2026)

Korona Kielce zagra przeciwko Widzewowi Łódź na Exbud Arenie w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na piątek (15 maja) o godz. 20:30. Ekipy chcą zrobić duży krok w kierunku utrzymania w lidze.

Korona Kielce Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 09:01

Korona – Widzew: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Widzew Łódź na Exbud Arenie w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły walczą o utrzymanie. W nieco lepszej sytuacji znajdują się goście, którzy po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk wydostali się ze strefy spadkowej. Teraz drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia będzie chciała pójść za ciosem i sięgnąć po komplet punktów w Kielcach.

Żółto-Czerwoni są nad kreską i nie wygrali sześciu kolejnych spotkań. Do końca sezonu z gry wypadł Wiktor Długosz. Pozytywną wiadomością jest natomiast powrót do treningów z drużyną Mariusza Stępińskiego. Trudno spodziewać się otwartego futbolu. W mojej ocenie ten mecz zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Korona – Widzew: ostatnie wyniki

Kielczanie w poprzedniej kolejce uznali wyższość Rakowa Częstochowa, przegrywając (0:2). Oba gole kielczanie stracili po przerwie, a porażka przedłużyła ich serię bez zwycięstwa. Wcześniej drużyna Jacka Zielińskiego zremisowała z Piastem Gliwice (1:1), GKS-em Katowice (1:1) oraz Jagiellonią Białystok (1:1). Korona przegrała także z Górnikiem Zabrze (0:1).

Sebastian Bergier zdobył dwie bramki, a Widzew pewnie pokonał Lechię Gdańsk (3:1). Na początku maja Łodzianie byli bardzo blisko wywalczenia punktu w starciu z Legią Warszawa, jednak stracili gola w ostatnich sekundach przy Łazienkowskiej. Na koncie mają również zwycięstwa nad Motorem Lublin (2:0) i Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:0), a także porażkę z Radomiakiem Radom (1:2).

Korona – Widzew: historia

Ekipa z Kielc wygrała aż cztery z ostatnich pięciu pojedynków z Widzewem. W rundzie jesiennej Kielczanie triumfowali w Łodzi (3:1), a świetne spotkanie rozegrał Stjepan Davidović, który wpisał się na listę strzelców i zanotował asystę. W poprzednim sezonie Żółto-Czerwoni pokonali Łodzian u siebie (2:1). Wygrali także w Pucharze Polski (1:0). Łodzianie po raz ostatni wygrali w stolicy województwa świętokrzyskiego w listopadzie 2022 roku.

Korona – Widzew: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem tego spotkania pozostaje Korona. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest na około 2.50. Kurs na remis oscyluje w granicach 3.15, natomiast triumf Widzewa Łódź można obstawić po kursie wynoszącym mniej więcej 3.05.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 09:01

Korona – Widzew: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Zwoźny, Resta, Pięczek – Matuszewski, Gustafson, Svetlin, Remacle, Pięczek – Błanik, Antonin

Widzew Łódź: Drągowski – Isaac, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Alvarez, Shehu, Selahi – Kornvig, Bergier, Fornalczyk

Korona – Widzew: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Widzew Łódź w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (15 maja) o godzinie 20:30. Starcie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

