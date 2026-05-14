Korona Kielce – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2026)

Korona – Widzew: typy bukmacherskie
Korona Kielce podejmie Widzew Łódź na Exbud Arenie w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły walczą o utrzymanie. W nieco lepszej sytuacji znajdują się goście, którzy po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk wydostali się ze strefy spadkowej. Teraz drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia będzie chciała pójść za ciosem i sięgnąć po komplet punktów w Kielcach.
Żółto-Czerwoni są nad kreską i nie wygrali sześciu kolejnych spotkań. Do końca sezonu z gry wypadł Wiktor Długosz. Pozytywną wiadomością jest natomiast powrót do treningów z drużyną Mariusza Stępińskiego. Trudno spodziewać się otwartego futbolu. W mojej ocenie ten mecz zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Korona – Widzew: ostatnie wyniki
Kielczanie w poprzedniej kolejce uznali wyższość Rakowa Częstochowa, przegrywając (0:2). Oba gole kielczanie stracili po przerwie, a porażka przedłużyła ich serię bez zwycięstwa. Wcześniej drużyna Jacka Zielińskiego zremisowała z Piastem Gliwice (1:1), GKS-em Katowice (1:1) oraz Jagiellonią Białystok (1:1). Korona przegrała także z Górnikiem Zabrze (0:1).
Sebastian Bergier zdobył dwie bramki, a Widzew pewnie pokonał Lechię Gdańsk (3:1). Na początku maja Łodzianie byli bardzo blisko wywalczenia punktu w starciu z Legią Warszawa, jednak stracili gola w ostatnich sekundach przy Łazienkowskiej. Na koncie mają również zwycięstwa nad Motorem Lublin (2:0) i Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:0), a także porażkę z Radomiakiem Radom (1:2).
Korona – Widzew: historia
Ekipa z Kielc wygrała aż cztery z ostatnich pięciu pojedynków z Widzewem. W rundzie jesiennej Kielczanie triumfowali w Łodzi (3:1), a świetne spotkanie rozegrał Stjepan Davidović, który wpisał się na listę strzelców i zanotował asystę. W poprzednim sezonie Żółto-Czerwoni pokonali Łodzian u siebie (2:1). Wygrali także w Pucharze Polski (1:0). Łodzianie po raz ostatni wygrali w stolicy województwa świętokrzyskiego w listopadzie 2022 roku.
Korona – Widzew: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem tego spotkania pozostaje Korona. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest na około 2.50. Kurs na remis oscyluje w granicach 3.15, natomiast triumf Widzewa Łódź można obstawić po kursie wynoszącym mniej więcej 3.05.
Korona – Widzew: przewidywane składy
Korona Kielce: Dziekoński – Zwoźny, Resta, Pięczek – Matuszewski, Gustafson, Svetlin, Remacle, Pięczek – Błanik, Antonin
Widzew Łódź: Drągowski – Isaac, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Alvarez, Shehu, Selahi – Kornvig, Bergier, Fornalczyk
Korona – Widzew: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Widzew Łódź w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (15 maja) o godzinie 20:30. Starcie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
