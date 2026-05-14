Barcelona wraca po stary cel transferowy. Flick szuka skrzydłowego

FC Barcelona rozpoczęła działania związane z letnimi wzmocnieniami po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Jednym z nazwisk, które ponownie pojawiło się na liście Blaugrany, jest były zawodnik klubu Ez Abde.

Barcelona ponownie obserwuje Abde

FC Barcelona już planuje kadrę na kolejny sezon i koncentruje się przede wszystkim na walce o triumf w Lidze Mistrzów. Klub chce latem sprowadzić nowego napastnika, środkowego obrońcę oraz skrzydłowego. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” jednym z kandydatów do wzmocnienia lewej strony ataku ponownie został Ez Abde z Realu Betis.

Działacze Barcelony mieli w ostatnich dniach skontaktować się z otoczeniem piłkarza, aby sprawdzić jego aktualną sytuację w Sewilli. Marokańczyk opuścił Barcelonę we wrześniu 2023 roku za kwotę 7,3 miliona euro, lecz klub zachował część praw do zawodnika oraz możliwość odkupu. Później warunki umowy zostały jednak zmienione przy okazji wcześniejszego zakończenia wypożyczenia Vitora Roque do Betisu.

Abde w ostatnich miesiącach bardzo rozwinął się pod wodzą Manuela Pellegriniego i stał się jednym z najważniejszych piłkarzy drużyny. W obecnym sezonie skrzydłowy rozegrał 27 meczów ligowych i zanotował dziewięć bramek oraz tyle samo asyst. Dobre liczby osiągał również w Lidze Europy i Pucharze Króla, co przyciągnęło uwagę kolejnych klubów.

Sytuację zawodnika obserwują także Newcastle United oraz Aston Villa. Problemem dla Barcelony może być jednak fakt, że Real Betis zapewnił już sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Klub nie zamierza łatwo rozstawać się z jednym ze swoich liderów, szczególnie że kontrakt Abde obowiązuje aż do czerwca 2029 roku i zawiera klauzulę odstępnego wynoszącą 60 milionów euro.

