Milan pogrążony w chaosie. Decyzja ws. Allegriego jest jasna

12:55, 4. maja 2026
Mateusz Bednarski
AC Milan przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów sezonu po bolesnej porażce z Sassuolo. Włoskie media alarmują, że realne staje się nie tylko wypadnięcie poza TOP4. W takiej sytuacji pracę straci Massimiliano Allegri.

Allegri może zostać zwolniony z Milanu

AC Milan wygląda jak zespół bez pomysłu na grę. W ostatnich pięciu spotkaniach zdobył tylko jedną bramkę. Cztery porażki w siedmiu meczach jasno pokazują skalę kryzysu. Najbardziej niepokoi ofensywa, która praktycznie przestała istnieć. W starciu z Sassuolo drużyna nie oddała ani jednego celnego strzału. Bramkarz rywali przez większość meczu pozostawał bezrobotny, a jedynym zagrożeniem było dośrodkowanie Pulisicia w doliczonym czasie.

Problemy zaczynają się jednak wcześniej, bo już w środku pola. Brak Modricia całkowicie zaburzył funkcjonowanie zespołu. Milan od pierwszego gwizdka sprawia wrażenie zagubionego i niezdolnego do narzucenia własnych warunków.

Krytyka obejmuje wszystkie poziomy klubu, od zarządu po piłkarzy. Transfery takie jak Estupinan, Jashari czy Nkunku nie spełniają oczekiwań. Drużyna zatraciła charakter, a jedynym zawodnikiem, który regularnie pokazuje zaangażowanie, pozostaje Pavlović.

W tle narasta presja na Massimiliano Allegriego, który przegrywa również pod względem taktycznym. Jeśli Milan nie wywalczy awansu do Ligi Mistrzów, jego przyszłość wydaje się przesądzona. Brak miejsca w tych rozgrywkach oznaczałby nie tylko sportową porażkę, ale też poważne straty finansowe i konieczność głębokich zmian. Trudno oczekiwać, by w takiej sytuacji Włoch pozostał na stanowisku.

