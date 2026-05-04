Barcelona gotowa do rozmów. Wielki transfer na horyzoncie

Barcelona przygotowuje się do rozpoczęcia konkretnych rozmów w sprawie Alessandro Bastoniego, donosi Sport. Kataloński klub widzi w obrońcy Interu kluczowe wzmocnienie, ale droga do transferu pozostaje skomplikowana.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Twarde stanowisko Interu utrudnia transfer Bastoniego

Barcelona od dłuższego czasu obserwuje reprezentanta Włoch i chce przejść do działania. Alessandro Bastoni umocnił swoją pozycję po zdobyciu mistrzostwa Serie A. Jego forma sprawia, że należy do najbardziej cenionych defensorów w Europie.

Największym problemem pozostają finanse całej operacji. Inter oczekuje kwoty co najmniej 60 milionów euro. Dla Barcelony jest to poziom trudny do zaakceptowania na obecnym etapie planowania budżetu.

Klub analizuje różne scenariusze, aby obniżyć koszt transferu. Jednym z rozważanych rozwiązań jest włączenie zawodników do transakcji. Wśród nazwisk pojawił się Hector Fort, który chce jednak walczyć o swoją przyszłość w Barcelonie.

Sytuację komplikuje również postawa samego piłkarza i jego otoczenia. W klubie panuje przekonanie, że nie wykonano wystarczających kroków, aby ułatwić transfer. Bastoni nie wywiera presji na Inter, co utrudnia negocjacje z wymagającym partnerem.

Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku, więc Inter nie musi podejmować szybkich decyzji. Mimo to Barcelona wierzy, że porozumienie jest możliwe. Klub liczy, że odpowiednie warunki skłonią włoski zespół do sprzedaży.

Zobacz również: PSG chce podkraść największy talent Realu. Ma klauzulę 150 mln euro