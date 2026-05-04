Marotta wskazał klucz do sukcesu Interu. On musi zostać na wiele lat

07:20, 4. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Inter sięgnął po kolejne mistrzostwo Włoch, a głos po triumfie zabrał Beppe Marotta w rozmowie z DAZN Italia. Prezydent klubu jasno wskazał przyszłość Cristiana Chivu oraz kierunek działań transferowych.

Beppe Marotta
Obserwuj nas w
fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Beppe Marotta

Marotta stawia na stabilność i rozwój w Interze

Inter zakończył sezon Serie A sukcesem, który przyszedł po trudnym okresie odbudowy drużyny. Klub wcześnie odpadł z Ligi Mistrzów i potrzebował wyraźnego impulsu. Marotta podkreślił, że wybór nowego trenera był decyzją odważną, ale dobrze przemyślaną.

Beppe Marotta zwrócił uwagę na kompetencje Chivu i jego rozwój jako szkoleniowca. Prezydent przypomniał jego doświadczenia jako piłkarza oraz pracę z młodzieżą i w Parmie. – To był odważny wybór, ale przemyślany, bo Chivu miał odpowiednie doświadczenie i cechy – powiedział działacz. – Może i brakowało mu nieco doświadczenia, ale wsparliśmy go i musi zostać na wiele lat – dodał.

Sezon nie był pozbawiony trudnych momentów, jednak klub zachował spokój. Marotta podkreślił, że nigdy nie rozważał zmiany trenera w trakcie rozgrywek. – Trener to kluczowy element i trzeba mu pomagać, a nie podejmować impulsywne decyzje – zaznaczył. Dodał także, że zespół pozostał zjednoczony i wierzył w lidera.

Inter zaczyna już planowanie kolejnego sezonu i analizuje rynek transferowy. Marotta nie ujawnił konkretnych nazwisk, ale wskazał kierunek działań. – Mamy jasne pomysły, choć to nie jest moment, by o nich mówić – przyznał. Podkreślił znaczenie stabilnych finansów oraz roli włoskich zawodników w kadrze. Na koniec prezydent zaznaczył, że klub chce łączyć młodość z doświadczeniem. Taki balans ma zapewnić drużynie dalszy rozwój i utrzymanie zwycięskiej mentalności.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości