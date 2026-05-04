Marotta wskazał klucz do sukcesu Interu. On musi zostać na wiele lat

Inter sięgnął po kolejne mistrzostwo Włoch, a głos po triumfie zabrał Beppe Marotta w rozmowie z DAZN Italia. Prezydent klubu jasno wskazał przyszłość Cristiana Chivu oraz kierunek działań transferowych.

Marotta stawia na stabilność i rozwój w Interze

Inter zakończył sezon Serie A sukcesem, który przyszedł po trudnym okresie odbudowy drużyny. Klub wcześnie odpadł z Ligi Mistrzów i potrzebował wyraźnego impulsu. Marotta podkreślił, że wybór nowego trenera był decyzją odważną, ale dobrze przemyślaną.

Beppe Marotta zwrócił uwagę na kompetencje Chivu i jego rozwój jako szkoleniowca. Prezydent przypomniał jego doświadczenia jako piłkarza oraz pracę z młodzieżą i w Parmie. – To był odważny wybór, ale przemyślany, bo Chivu miał odpowiednie doświadczenie i cechy – powiedział działacz. – Może i brakowało mu nieco doświadczenia, ale wsparliśmy go i musi zostać na wiele lat – dodał.

Sezon nie był pozbawiony trudnych momentów, jednak klub zachował spokój. Marotta podkreślił, że nigdy nie rozważał zmiany trenera w trakcie rozgrywek. – Trener to kluczowy element i trzeba mu pomagać, a nie podejmować impulsywne decyzje – zaznaczył. Dodał także, że zespół pozostał zjednoczony i wierzył w lidera.

Inter zaczyna już planowanie kolejnego sezonu i analizuje rynek transferowy. Marotta nie ujawnił konkretnych nazwisk, ale wskazał kierunek działań. – Mamy jasne pomysły, choć to nie jest moment, by o nich mówić – przyznał. Podkreślił znaczenie stabilnych finansów oraz roli włoskich zawodników w kadrze. Na koniec prezydent zaznaczył, że klub chce łączyć młodość z doświadczeniem. Taki balans ma zapewnić drużynie dalszy rozwój i utrzymanie zwycięskiej mentalności.