Real Madryt bez gwiazdora na El Clasico. Niepewność rośnie

11:25, 4. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt stoi przed kluczowym meczem sezonu, a sytuacja Kyliana Mbappe budzi rosnące obawy, donosi AS. Francuz zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą wykluczyć go z rywalizacji z Barceloną.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Mbappe może nie zagrać w El Clasico

Kylian Mbappe od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana, który towarzyszy mu przez znaczną część sezonu. Ostatnie oceny medyczne nie napawają optymizmem. W klubie panuje przekonanie, że jego występ w El Clasico jest poważnie zagrożony.

Real Madryt podjął decyzję o daniu zawodnikowi czasu na regenerację. Sztab uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie pełne wyleczenie niż przyspieszony powrót. Taki krok miał pomóc w odzyskaniu pełnej dyspozycji przed końcówką sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

W ostatnich dniach wokół piłkarza zrobiło się głośno z innego powodu. Do mediów trafiły zdjęcia z jego krótkiego wyjazdu do Cagliari z partnerką. Choć przerwa była zatwierdzona przez klub, jej publiczny charakter wywołał mieszane reakcje.

Sytuacja wpływa również na atmosferę w zespole. Drużyna koncentruje się na zatrzymaniu Barcelony w walce o tytuł, lecz brak pewności wokół lidera ofensywy wprowadza niepokój. Wszystko wskazuje na to, że jego udział w meczu pozostaje dużą niewiadomą.

El Clasico odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 maja. Początek spotkania o godzinie 21:00. FC Barcelona jest bliska zdobycia mistrzowskiego tytułu, który może świętować po końcowym gwizdku.

Zobacz również: PSG chce podkraść największy talent Realu. Ma klauzulę 150 mln euro