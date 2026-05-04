Real Madryt bez gwiazdora na El Clasico. Niepewność rośnie

Real Madryt stoi przed kluczowym meczem sezonu, a sytuacja Kyliana Mbappe budzi rosnące obawy, donosi AS. Francuz zmaga się z problemami zdrowotnymi, które mogą wykluczyć go z rywalizacji z Barceloną.

Mbappe może nie zagrać w El Clasico

Kylian Mbappe od dłuższego czasu zmaga się z urazem kolana, który towarzyszy mu przez znaczną część sezonu. Ostatnie oceny medyczne nie napawają optymizmem. W klubie panuje przekonanie, że jego występ w El Clasico jest poważnie zagrożony.

Real Madryt podjął decyzję o daniu zawodnikowi czasu na regenerację. Sztab uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie pełne wyleczenie niż przyspieszony powrót. Taki krok miał pomóc w odzyskaniu pełnej dyspozycji przed końcówką sezonu.

W ostatnich dniach wokół piłkarza zrobiło się głośno z innego powodu. Do mediów trafiły zdjęcia z jego krótkiego wyjazdu do Cagliari z partnerką. Choć przerwa była zatwierdzona przez klub, jej publiczny charakter wywołał mieszane reakcje.

Sytuacja wpływa również na atmosferę w zespole. Drużyna koncentruje się na zatrzymaniu Barcelony w walce o tytuł, lecz brak pewności wokół lidera ofensywy wprowadza niepokój. Wszystko wskazuje na to, że jego udział w meczu pozostaje dużą niewiadomą.

El Clasico odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 maja. Początek spotkania o godzinie 21:00. FC Barcelona jest bliska zdobycia mistrzowskiego tytułu, który może świętować po końcowym gwizdku.

