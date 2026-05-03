W tym klubie Lewandowski to faworyt do korony króla strzelców

Robert Lewandowski jest łączony z Juventusem. Na kanale Meczyki.pl śmiałą tezę wygłosił Mateusz Święcicki. Jego zdaniem gdyby napastnik trafił do Serie A, byłby głównym kandydatem do zdobycia korony króla strzelców ligi włoskiej w przyszłym sezonie.

Robert Lewandowski wciąż nie ogłosił, czy zostanie w FC Barcelonie na przynajmniej jeszcze jeden sezon. Kluczowe rozmowy mają odbyć się w najbliższym czasie. Natomiast na ten moment wygląda na to, że bliżej jest do rozstania z klubem niż przedłużenia kontraktu. Jeśli 37-latek zdecyduje się zmienić otoczenie, wciąż może grać o najwyższe cele, ponieważ interesują się nim znane europejskie marki.

Wśród głównych faworytów są Milan i Juventus, ale pod uwagę brana jest także Arabia Saudyjska, a konkretnie Al-Hilal. Największe szanse na pozyskanie Polaka ma mieć Stara Dama. Zdaniem Mateusza Święcickiego, jeśli Lewandowski trafi do Juventusu, będzie w przyszłym sezonie głównym kandydatem do zdobycia korony króla strzelców. Co więcej, byłby wtedy jednym z najstarszych jej zdobywców.

– Podejmuję dziś tę tezę, że Lewandowski w przyszłym sezonie w Juventusie, to jest główny kandydat do korony króla strzelców Serie A. Miałby szansę być jednym z najstarszym jej zdobywców – powiedział Mateusz Święcicki, cytowany przez serwis Meczyki.pl.

Na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać. Wcześniej media donosiły, że zapadnie ona dopiero po fecie z okazji zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona może zapewnić sobie tytuł za tydzień w El Clasico, jeśli pokona Real Madryt. W tym sezonie Lewandowski zdobył 18 bramek i zaliczył 4 asysty w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach.