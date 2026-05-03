W tym klubie Lewandowski to faworyt do korony króla strzelców

20:07, 3. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Robert Lewandowski jest łączony z Juventusem. Na kanale Meczyki.pl śmiałą tezę wygłosił Mateusz Święcicki. Jego zdaniem gdyby napastnik trafił do Serie A, byłby głównym kandydatem do zdobycia korony króla strzelców ligi włoskiej w przyszłym sezonie.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w Juventusie mógłby walczyć o koronę króla strzelców Serie A

Robert Lewandowski wciąż nie ogłosił, czy zostanie w FC Barcelonie na przynajmniej jeszcze jeden sezon. Kluczowe rozmowy mają odbyć się w najbliższym czasie. Natomiast na ten moment wygląda na to, że bliżej jest do rozstania z klubem niż przedłużenia kontraktu. Jeśli 37-latek zdecyduje się zmienić otoczenie, wciąż może grać o najwyższe cele, ponieważ interesują się nim znane europejskie marki.

Wśród głównych faworytów są Milan i Juventus, ale pod uwagę brana jest także Arabia Saudyjska, a konkretnie Al-Hilal. Największe szanse na pozyskanie Polaka ma mieć Stara Dama. Zdaniem Mateusza Święcickiego, jeśli Lewandowski trafi do Juventusu, będzie w przyszłym sezonie głównym kandydatem do zdobycia korony króla strzelców. Co więcej, byłby wtedy jednym z najstarszych jej zdobywców.

Podejmuję dziś tę tezę, że Lewandowski w przyszłym sezonie w Juventusie, to jest główny kandydat do korony króla strzelców Serie A. Miałby szansę być jednym z najstarszym jej zdobywców – powiedział Mateusz Święcicki, cytowany przez serwis Meczyki.pl.

Na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać. Wcześniej media donosiły, że zapadnie ona dopiero po fecie z okazji zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona może zapewnić sobie tytuł za tydzień w El Clasico, jeśli pokona Real Madryt. W tym sezonie Lewandowski zdobył 18 bramek i zaliczył 4 asysty w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości