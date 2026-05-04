Barcelona chce Brazylijczyka. Ciekawy transfer na horyzoncie

FC Barcelona rozgląda się na rynku za lewym obrońcą. Jak podaje kataloński dziennik "Sport", mistrzowie Hiszpanii ruszą po Caio Henrique z AS Monaco, a mówi się o kwocie około 15 milionów euro.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Caio Henrique na celowniku Barcelony

FC Barcelona może już w najbliższym El Clasico przypieczętować mistrzostwo Hiszpanii. Przewaga Blaugrany nad Realem Madryt wynosi obecnie aż 11 punktów. W katalońskim klubie trwają intensywne prace nad wzmocnieniem lewej strony defensywy. Wszystko przez niepewną sytuację Joao Cancelo, który pozostaje priorytetem transferowym, ale jego przyszłość nadal nie jest przesądzona.

Portugalski obrońca przebywa obecnie na Camp Nou w ramach wypożyczenia z Al-Hilal. Saudyjski klub ma oczekiwać wysokiej kwoty odstępnego za transfer definitywny, a dodatkowo Barcelona musi brać pod uwagę także wymagania finansowe samego zawodnika. W efekcie negocjacje mogą okazać się skomplikowane.

Według informacji dziennika „Sport”, na liście życzeń katalońskiego giganta znalazł się Caio Henrique z AS Monaco. Brazylijski defensor jest postrzegany jako bardziej przystępna finansowo opcja, a jednocześnie zawodnik dobrze wpisujący się w wymagania taktyczne Hansiego Flicka.

Sytuacja kontraktowa Henrique działa na korzyść transferu. Piłkarz wchodzi w ostatni rok umowy z francuskim klubem. Wstępnie mówi się o kwocie 15 milionów euro, choć Barcelona będzie próbowała obniżyć kwotę w trakcie rozmów. W trwającym sezonie Henrique rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach i zanotował dwie asysty. W przeszłości Brazylijczyk reprezentował barwy Atletico Madryt.