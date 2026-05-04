Juventus potrzebuje tego transferu. Spalletti chce konkretną gwiazdę

Juventus stracił cenne punkty w meczu z Verona, a po spotkaniu głos zabrał Luciano Spalletti w rozmowie ze Sky. Szkoleniowiec jasno wskazał brakujący element w ofensywie, co uruchomiło spekulacje transferowe.

Spalletti wskazał brak i pojawił się konkretny cel transferowy

Juventus nie wykorzystał szansy na poprawę swojej sytuacji w tabeli. Remis z już zdegradowanym rywalem wyhamował walkę o czołowe miejsca. Gol Dusana Vlahovicia nie wystarczył, by zapewnić zwycięstwo.

Luciano Spalletti po meczu dokładnie przeanalizował problemy swojego zespołu. – Brakuje nam ofensywnego pomocnika, który potrafi grać na małej przestrzeni, bo przed polem karnym rywala robi się gęsto i trudno. Jeśli pewne zagrania nie wychodzą, zaczynamy wymuszać akcje, co zwiększa nerwowość i trudności.

W kręgu zainteresowań znajduje się Bernardo Silva, który opuści po sezonie Manchester City. Według doniesień szkoleniowiec miał już kontakt z piłkarzem. Juventus widzi w nim kluczowy element podnoszący jakość kadry.

Transfer nie będzie jednak prosty do realizacji. Problem stanowi wysokie wynagrodzenie zawodnika oraz zainteresowanie innych klubów. Na liście potencjalnych kierunków są czołowe drużyny Europy oraz MLS i Saudi Pro League.

Portugalczyk mógłby idealnie wpasować się w system Spallettiego. W ustawieniu 4-2-3-1 pełniłby rolę ofensywnego rozgrywającego. Jego wszechstronność pozwala także na grę na skrzydłach lub w bardziej zaawansowanej roli. Po słowach trenera presja na Starą Damę, by sprowadzić gwiazdora do Turynu, jeszcze bardziej wzrosła.

