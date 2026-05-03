Chelsea FC – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Malo Gusto

Chelsea – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League zobaczymy kluby, które w tym sezonie miały ogromne problemy sportowe. Chelsea wciąż nie wydobyła się z kryzysu, przez co możemy jej nie zobaczyć w kolejnej edycji europejskich pucharów. Szansę na to przez rozgrywki międzynarodowe ma Nottingham Forest, które wciąż czeka na formalne przypieczętowanie utrzymania w angielskiej elicie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Chelsea – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

Puchar Anglii to jedyne rozgrywki, w których Chelsea jest w stanie wygrać mecz. Sytuacja ta trwa już około dwa miesiące, a końca tej fatalnej passy nie widać. The Blues w tym czasie doznali bolesnej porażki w dwumeczu z PSG na poziomie Ligi Mistrzów (2:8). Z kolei w Premier League jej bilans za pięć ostatnich spotkań to 0-0-5. Jeszcze gorzej wygląda bilans bramkowy 0:11.

Nottingham Forest nieoczekiwanie przeżywa renesans formy. Zespół, który wciąż nie jest pewny utrzymania w Premier League, nie przegrał żadnego z dziewięciu ostatnich meczów. W tym czasie Nottingham Forest dotarło do półfinału Ligi Europy, wygrywając pierwsze spotkanie z Aston Villą 1:0. Z kolei w ostatniej kolejce ligowej miał miejsce triumf 5:0 z Sunderlandem.

Chelsea – Nottingham Forest: historia

Piłkarze Chelsea nie wygrali w XXI wieku ani jednego ligowego meczu z Nottingham Forest. The Blues próbowali trzykrotnie, ale za każdym razem to rywale wyjeżdżali z Londynu w lepszym nastroju. Co innego spotkania wyjazdowe. W nich Chelsea radzi sobie znakomicie, o czym przekonaliśmy się w październiku ubiegłego roku, obserwując triumf londyńczyków 3:0.

Chelsea – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chelsea, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Nottingham Forest, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.60. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.80.

Chelsea – Nottingham Forest: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Nottingham Forest: Sels; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; McAtee, Anderson, Dominguez, Gibbs-White; Jesus, Lucca

Chelsea – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Nottingham Forest odbędzie się w poniedziałek (4 maja) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

