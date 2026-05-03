Everton FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2026)

18:33, 3. maja 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Everton - Manchester City typy i kursy na mecz 35. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Jordan Pickofrd
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Jordan Pickofrd

Everton – Manchester City: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League ostatnie spotkanie zaplanowano na Hill Dickinson Stadium. Przed własną publicznością o sprawienie sensacji postara się Everton, którego przeciwnikiem będzie Manchester City. Przyjezdni to zdecydowany faworyt, który w dodatku nie może sobie pozwolić na stratę punktów w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Czy goście wytrzymają presję w poniedziałkowy wieczór? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,60
Powyżej 2‚5 bramki
przejdź do STS
*Kursy z 02.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do CANAL+ online w promocji STS i oglądaj Ekstraklasę, Premier League oraz Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Sprawdź, jak otrzymać voucher

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Everton – Manchester City: ostatnie wyniki

Wobec wyrównanej sytuacji w tabeli, Everton wydawał się poważnym kandydatem do znalezienia się w następnej edycji europejskich pucharów. Gra na arenie międzynarodowej wciąż jest możliwa, jednak perspektywa ta oddaliła się. Everton przegrał w Londynie z West Hamem United 1:2. Było to zaskakujące, ponieważ nie tak dawno temu drużyna Davida Moyesa była w stanie rozbić 3:0 Chelsea. W międzyczasie Everton przegrał derby Liverpoolu 1:2.

W kluczowym okresie sezonu perfekcyjnie prezentuje się Manchester City. Obywatele dotarli do finału Pucharu Anglii, eliminując po drodze Liverpool (4:0) i Southampton (2:1). Gracze Pepa Guardioli pokonali także Arsenal w hicie Premier League, dzięki czemu wciąż mogą sięgnąć po mistrzostwo Anglii. W ostatniej ligowej kolejce Manchester City pokonał na wyjeździe Burnley 1:0.

Everton – Manchester City: historia

W ubiegłym roku kluby te zagrały ze sobą dwa razy. W obu konfrontacjach miejsce rozegrania meczu miało drugorzędne znaczenie, ponieważ Manchester City dwukrotnie udowodnił swoją wyższą jakość sportową, triumfując u siebie i na wyjeździe 2:0.

Everton – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.52 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Everton, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 5.60. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.30.

Everton
Remis
Manchester City
6.10
4.50
1.47
6.00
4.60
1.50
5.75
4.45
1.44
6.10
4.60
1.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2026 18:02

Everton – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Evertonu
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City
  • Wygrana Evertonu
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru City

0 Votes

Everton – Manchester City: przewidywane składy

Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Everton – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Everton – Manchester City odbędzie się w poniedziałek (4 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.