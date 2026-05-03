Everton FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2026)

Everton – Manchester City: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League ostatnie spotkanie zaplanowano na Hill Dickinson Stadium. Przed własną publicznością o sprawienie sensacji postara się Everton, którego przeciwnikiem będzie Manchester City. Przyjezdni to zdecydowany faworyt, który w dodatku nie może sobie pozwolić na stratę punktów w wyścigu o mistrzostwo Anglii. Czy goście wytrzymają presję w poniedziałkowy wieczór? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Everton – Manchester City: ostatnie wyniki

Wobec wyrównanej sytuacji w tabeli, Everton wydawał się poważnym kandydatem do znalezienia się w następnej edycji europejskich pucharów. Gra na arenie międzynarodowej wciąż jest możliwa, jednak perspektywa ta oddaliła się. Everton przegrał w Londynie z West Hamem United 1:2. Było to zaskakujące, ponieważ nie tak dawno temu drużyna Davida Moyesa była w stanie rozbić 3:0 Chelsea. W międzyczasie Everton przegrał derby Liverpoolu 1:2.

W kluczowym okresie sezonu perfekcyjnie prezentuje się Manchester City. Obywatele dotarli do finału Pucharu Anglii, eliminując po drodze Liverpool (4:0) i Southampton (2:1). Gracze Pepa Guardioli pokonali także Arsenal w hicie Premier League, dzięki czemu wciąż mogą sięgnąć po mistrzostwo Anglii. W ostatniej ligowej kolejce Manchester City pokonał na wyjeździe Burnley 1:0.

Everton – Manchester City: historia

W ubiegłym roku kluby te zagrały ze sobą dwa razy. W obu konfrontacjach miejsce rozegrania meczu miało drugorzędne znaczenie, ponieważ Manchester City dwukrotnie udowodnił swoją wyższą jakość sportową, triumfując u siebie i na wyjeździe 2:0.

Everton – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.52 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Everton, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 5.60. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.30.

Everton – Manchester City: przewidywane składy

Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Everton – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Everton – Manchester City odbędzie się w poniedziałek (4 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

