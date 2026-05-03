Romelu Lukaku skreślony przez Napoli. Tam może wylądować

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku wzbudza spore zainteresowanie

Romelu Lukaku najprawdopodobniej opuści SSC Napoli w zbliżającym się wielkimi krokami letnim okienku transferowym. Belgijski napastnik nie ma obecnie najlepszych relacji zarówno z włodarzami, jak i sztabem szkoleniowym włoskiego klubu. To pokłosie tego, że 32-letni snajper samowolnie poleciał do Belgii leczyć uraz, mimo że działacze ze Stadio Diego Armando Maradona nie zgodzili się na jego dłuższy pobyt poza Neapolem. Sytuacja doświadczonego zawodnika stała się więc bardzo napięta.

124-krotny reprezentant Belgii nadchodzącego lata niemal na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Jak dowiedział się turecki dziennikarz – Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie mierzącego 191 centymetrów atakującego mają AC Milan, Galatasaray Stambuł, Fenerbahce Stambuł, Besiktas Stambuł oraz ekipy z Arabii Saudyjskiej. Sam piłkarz rzekomo liczy jednak na propozycje z Premier League, gdzie chciałby ponownie występować. Nadchodzące tygodnie mogą być dla niego kluczowe.

Lukaku przywdziewa koszulkę drużyny Azzurrich od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Diego Armando Maradona za 30 milionów euro z Chelsea. Belgijski snajper w aktualnej kampanii rozegrał zaledwie 7 spotkań i zdobył tylko 1 bramkę. Zdecydowanie lepiej prezentował się sezon temu, gdy Napoli sięgnęło po tytuł mistrzowski. Jego wartość rynkowa wynosi 12 milionów euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.