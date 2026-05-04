Lewandowski stanie przed historyczną szansą w El Clasico

Robert Lewandowski stoi przed wyjątkową okazją, aby zapisać się jeszcze mocniej w historii Barcelony, donosi "Sport". Klasyk z Realem Madryt może okazać się momentem przełomowym nie tylko dla zespołu, ale i dla samego napastnika.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski bliski TOP10 najlepszych strzelców Barcelony

Robert Lewandowski ma na koncie 119 bramek w 189 występach dla Barcelony. Taki dorobek daje mu obecnie jedenaste miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Dziesiąty Josep Escola zdobył 120 goli, więc Polak traci do niego tylko jedno trafienie.

Kolejni zawodnicy są również w zasięgu napastnika. Patrick Kluivert oraz Carles Rexach mają po 122 gole. Oznacza to, że Lewandowski potrzebuje trzech trafień, aby wyrównać ich wynik i wskoczyć jeszcze wyżej.

Obecny sezon przyniósł mu 18 bramek i 4 asysty w 42 spotkaniach. Te liczby są niższe niż w poprzednich latach, ale nadal mają znaczenie dla zespołu. Na dyspozycję wpływały urazy oraz większa konkurencja w ataku. – Chciałbym dalej świętować zdobywanie mistrzostw z Barceloną – powiedział po meczu z Osasuną. Ta deklaracja pokazuje, że napastnik wciąż rozważa pozostanie w klubie mimo trudniejszej roli.

Przed Lewandowskim cztery mecze ligowe i każdy z nich może mieć znaczenie dla rekordu. Klasyk z Realem Madryt będzie pierwszą okazją do poprawy dorobku. Jeśli Polak zdobędzie trzy lub cztery gole do końca sezonu, może zakończyć rozgrywki nawet na ósmym miejscu w historii klubu. Również w niedzielę, Duma Katalonii może świętować kolejne mistrzostwo Hiszpanii.

