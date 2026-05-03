Pulisic przymierzany do europejskiego giganta. To byłby hitowy ruch

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

Manchester United zarzucił sieć na Christiana Pulisica

Christian Pulisic stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym po tym, jak rozmowy skrzydłowego z Milanem w sprawie przedłużenia kontraktu stanęły w martwym punkcie. Przypomnijmy, że aktualna umowa między stronami obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku. Dla mediolańskiego klubu może to być więc ostatni moment, aby spieniężyć 27-letniego zawodnika i w przyszłości nie stracić go za darmo. Sytuacja Amerykanina jest uważnie monitorowana przez wielu gigantów.

Jak poinformował brytyjski serwis „TEAMtalk”, ogromną chrapkę na sprowadzenie Pulisica ma między innymi Manchester United. Angielski klub docenia wszechstronność oraz doświadczenie atakującego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanin bez wątpienia mógłby z miejsca stać się czołową postacią ekipy Czerwonych Diabłów. W przeszłości łączono go również z Tottenhamem Hotspur i Liverpoolem, co tylko potwierdza jego wysoką renomę na transferowym rynku.

84-krotny reprezentant USA z powodzeniem występuje w barwach zespołu Rossonerich od lipca 2023 roku, kiedy trafił na San Siro za niespełna 21 milionów euro z Chelsea, dzięki czemu posiada już doświadczenie w Premier League. Wcześniej grał w Borussii Dortmund, a pierwsze kroki stawiał w akademii Pennsylvania Classics. W koszulce Milanu rozegrał łącznie 132 mecze, zdobył 42 bramki i zanotował 26 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na kwotę w granicach 50 milionów euro.