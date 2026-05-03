Walukiewicz zatrzymał Milan. Włoskie media oceniły Polaka

20:58, 3. maja 2026
Źródło:  Tuttomercato / Eurosport / Calciomercato

Sassuolo sensacyjnie ograło Milan w 35. kolejce Serie A (2:0). Całe spotkanie rozegrał Sebastian Walukiewicz. Polski piłkarz został pozytywnie oceniony przez włoskie media.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Uważny i skoncentrowany – włoskie media doceniły grę Walukiewicza

AC Milan w walce o awans do Ligi Mistrzów trafił na przeszkodę, która okazała się nie do przejścia. W niedzielę (3 maja) polegli na wyjeździe z Sassuolo, przegrywając (0:2). Na dodatek od 24. minuty grali w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę dostał Fikayo Tomori. Po stronie gospodarzy pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Sebastian Walukiewicz.

Walukiewicz zaprezentował się bardzo dobrze, co doceniły włoskie media. Nie przeszkodziła mu nawet zmiana pozycji w trakcie spotkania. Standardowo zaczął na prawym boku obrony, ale po zejściu Idzesa został przestawiony na środek obrony, czyli na nominalną pozycję.

Dobrze trzyma pozycję, praktycznie nie ryzykuje przy nielicznych wyjściach Estupinana. Pod koniec pierwszej połowy przechodzi do środka, ale obraz gry się nie zmienia: pozytywny występ – ocenił Walukiewicza serwis Tuttomercato.

Przez cały mecz jest uważny i skoncentrowany. Rywale zagęszczają grę w tych strefach, żeby potem przerzucić ciężar na drugą stronę. On potrafi z wyprzedzeniem czytać ich zagrania. Dobrze radzi sobie też jako środkowy obrońca, kiedy z boiska schodzi Idzes – pisze Eurosport.

Utrzymuje pozycję w swojej typowej roli defensywnego bocznego obrońcy, ale wciąż jest bardzo przydatny pod względem taktycznym – zauważa portal Calciomercato.

W tym sezonie Walukiewicz rozegrał 35 meczów. W Sassuolo przebywa na wypożyczeniu, które kończy się w czerwcu. Ekipa z regionu Emilia-Romania ma opcję wykupienia Polaka z Torino, z którym wiąże go kontrakt do czerwca 2027 roku.

