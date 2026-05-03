Walukiewicz zatrzymał Milan. Włoskie media oceniły Polaka

Sassuolo sensacyjnie ograło Milan w 35. kolejce Serie A (2:0). Całe spotkanie rozegrał Sebastian Walukiewicz. Polski piłkarz został pozytywnie oceniony przez włoskie media.

Uważny i skoncentrowany – włoskie media doceniły grę Walukiewicza

AC Milan w walce o awans do Ligi Mistrzów trafił na przeszkodę, która okazała się nie do przejścia. W niedzielę (3 maja) polegli na wyjeździe z Sassuolo, przegrywając (0:2). Na dodatek od 24. minuty grali w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę dostał Fikayo Tomori. Po stronie gospodarzy pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Sebastian Walukiewicz.

Walukiewicz zaprezentował się bardzo dobrze, co doceniły włoskie media. Nie przeszkodziła mu nawet zmiana pozycji w trakcie spotkania. Standardowo zaczął na prawym boku obrony, ale po zejściu Idzesa został przestawiony na środek obrony, czyli na nominalną pozycję.

– Dobrze trzyma pozycję, praktycznie nie ryzykuje przy nielicznych wyjściach Estupinana. Pod koniec pierwszej połowy przechodzi do środka, ale obraz gry się nie zmienia: pozytywny występ – ocenił Walukiewicza serwis Tuttomercato.

– Przez cały mecz jest uważny i skoncentrowany. Rywale zagęszczają grę w tych strefach, żeby potem przerzucić ciężar na drugą stronę. On potrafi z wyprzedzeniem czytać ich zagrania. Dobrze radzi sobie też jako środkowy obrońca, kiedy z boiska schodzi Idzes – pisze Eurosport.

– Utrzymuje pozycję w swojej typowej roli defensywnego bocznego obrońcy, ale wciąż jest bardzo przydatny pod względem taktycznym – zauważa portal Calciomercato.

W tym sezonie Walukiewicz rozegrał 35 meczów. W Sassuolo przebywa na wypożyczeniu, które kończy się w czerwcu. Ekipa z regionu Emilia-Romania ma opcję wykupienia Polaka z Torino, z którym wiąże go kontrakt do czerwca 2027 roku.