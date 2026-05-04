Polski piłkarz podnoszący celebrujący wygranie mistrzostwa albo krajowego pucharu to widok, który nigdy się nie znudzi. W ostatnim czasie nasi rodacy podnosili trofeum we Włoszech, w Portugalii, a nawet na Słowacji. Miłych akcentów było jednak zdecydowanie więcej. Sprawdzamy, jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Lewandowski wśród bohaterów Barcelony

Robert Lewandowski dosyć niedawno zapisał się w protokole meczowym, popisując się genialną asystą do Marcusa Rashforda. W miniony weekend role się odwróciły i to Polak wykorzystał błyskotliwe podanie angielskiego skrzydłowego Barcelony. Cała akcja miała miejsce w 81. minucie przy wyniku bezbramkowym, więc trafienie reprezentanta Polski był tym bardziej cenne. W konsekwencji pomogło ono Dumie Katalonii wygrać 2:1 z Osasuną.

Lewandowski nie liczy się w grze o tytuł króla strzelców La Ligi, ale jego obecność w TOP10 tej klasyfikacji to fakt jak najbardziej godny odnotowania. Informacja ta nabiera na znaczeniu, gdy spojrzy się głębiej w statystyki. Polak nie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka w ataku, a mimo tego strzela w lidze co 105 minut.

Zieliński bohaterem mistrzowskiego Interu

Barcelona mogła w miniony weekend zostać mistrzem Hiszpanii, ale nie było to jeszcze od niej w pełni zależne. Komfort ten miał Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w wyjściowym składzie. Pomocnik mediolańskiej drużyny w meczu z Parmą zachwycił kibiców idealnym dograniem do Marcusa Thurama, który zamienił jego podania na gola.

Zieliński rozgrywa kapitalny sezon w Serie A. W samej lidze włoskiej zdobył sześć bramek oraz zaliczył trzy ostatnie podanie. Między innymi dzięki jego dyspozycji Inter po końcowym gwizdku sędziego mógł celebrować mistrzostwo Włoch. Dla polskiego pomocnika to drugie takie osiągnięcie w karierze, po wcześniejszym triufmie z Napoli.

Bednarek strzela, polskie trio z tytułem mistrzowskim

Trofeum za mistrzostwo kraju powędrowało w weekend także w ręce polskiego trio z FC Porto. Najlepiej zaprezentował się ten, który zapoczątkował polską kolonię, czyli Jan Bednarek. Wychowanek Lecha Poznań cieszył się ze strzelonego gola. Niemały wkład w tytuł dla FC Porto mieli także Jakub Kiwior i najmłodszy z tego grona, Oskar Pietuszewski.

Ciekawostka weekendu

W formacie poświęconym Polakom za granicą jest również miejsce na celebrację sukcesów tych, którzy dopiero budują swoją pozycję w futbolu. 18-letni Fabian Bzdyl, który polskiemu kibicowi kojarzyć może się głównie z gry w Cracovii, której jest wychowankiem, sięgnął ostatnio po pierwsze trofeum w seniorskiej piłce. Bzdyl wygrał z Ziliną Puchar Słowacji.

18-letni pomocnik rozegrał całe spotkanie w wygranym 3:1 meczu z Koszycami. W całym sezonie 2025/2026 spędził na boisku ponad 1000 minut. Bzdyl miał w bieżącej kampanii okazję wystąpić w młodzieżowej Lidze Mistrzów, gdzie zdobył bramkę z Liverpoolem. Za kilka miesięcy czeka go rywalizacja w europejskich pucharach z seniorskim zespołem Ziliny.

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Cagliari (0:0)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs Freiburg (1:1)

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – dziś vs Turan

Marcin Bułka (NEOM FC) – cały mecz vs Al Fateh (2:2)

Radosław Majecki (Brest) – na ławce vs Paris FC (0:4)

Cezary Miszta (Rio Ave) – cały mecz vs Gil Vicente (0:0)

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – cały mecz vs Blackburn (1:0)

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – cały mecz i gol vs Alverca (2:0)

Jakub Kiwior (FC Porto) – 45 minut i żółta kartka vs Alverca (2:0)

Matty Cash (Aston Villa FC) – cały mecz i asysta vs Tottenham (1:2)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – dziś vs Fiorentina

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – cały mecz vs Olympiakos (3:1)

Bartosz Bereszyński (Palermo) – od 63. minuty vs Catanzaro (3:2)

Kacper Potulski (FSV Mainz) – 76 minut vs St. Pauli (2:1)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Mainz (1:2)

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – od 46. minuty vs Mainz (1:2)

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – cały mecz vs Milan (2:0)

Michał Karbownik (Hertha) – cały mecz vs Magdeburg (0:1)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – 42 minuty i asysta vs Shamakhi (3:0)

Maik Nawrocki (Hannover 96) – na ławce vs Munster (3:3)

Patryk Peda (Palermo) – od 69. minuty vs Catanzaro (3:2)

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 67 minut, asysta i żółta kartka vs Parma (2:0)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – 71 minut vs Union (2:2)

Nicola Zalewski (Atalanta) – cały mecz vs Genoa (0:0)

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – 70 minut vs Lyon (2:4)

Michał Skóraś (KAA Gent) – 45 minut vs Mechelen (0:1)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – poza kadrą (kontuzja) vs Lyon (2:4)

Jakub Moder (Feyenoord) – poza kadrą (kontuzja) vs Fortuna Sittard (2:1)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – od 77. minuty vs Torino (2:0)

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – 63 minuty vs Alverca (2:0)

Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz vs Nordsjaelland (1:1)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – cały mecz vs Besiktas (0:2)

Filip Rózga (Sturm Graz) – poza kadrą (kontuzja) vs RB Salzburg (1:1)

Adrian Przyborek (Lazio) – dziś vs Cremonese

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – 69 minut i żółta kartka vs Westerlo (3:3)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – na ławce vs Toulouse (1:2)

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – cały mecz i asysta vs Paderborn (5:1)

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – poza kadrą vs Fenerbahce (1:3)

Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą (kontuzja) vs Heracles (1:0)

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – cały mecz i gol vs Osasuna (2:1)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – na ławce vs AEK (0:0)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – 71 minut i dwa gole vs Al Arabi (4:0)

Adam Buksa (Udinese Calcio) – 70 minut vs Torino (2:0)

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Hellas (1:1)

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – 88 minut vs Hertha (1:0)

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – cały mecz i gol vs Kocaelispor (1:1)

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – cały mecz i żółta kartka vs Colorado Rapids (1:0)

Dawid Kownacki (Hertha) – poza kadrą vs Magdeburg (0;1)

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 60. minuty vs Groningen (3:2)

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – na ławce vs Genk (2:0)

