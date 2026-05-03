PSG chce podkraść największy talent Realu. Ma klauzulę 150 mln euro

Real Madryt musi zmierzyć się z rosnącym zainteresowaniem wokół jednego z największych talentów akademii. Marca donosi, że PSG coraz mocniej naciska na transfer młodego obrońcy.

PSG poluje na młodego defensora Realu Madryt

Real Madryt uważnie monitoruje sytuację Joana Martineza, który wyrasta na jeden z najciekawszych talentów w klubie. Osiemnastoletni defensor nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie, ale wewnętrznie uchodzi za zawodnika o ogromnym potencjale. Jego rozwój w strukturach młodzieżowych przyciągnął uwagę wielu klubów w Europie.

Najbardziej konkretne działania podejmuje jednak PSG. Za zainteresowaniem stoi Luis Campos, który od miesięcy śledzi postępy piłkarza. Działacz znany jest z dokładnej analizy młodych zawodników i przygotowywania gruntu pod transfery. Klub z Paryża zebrał już informacje o formie gracza oraz jego sytuacji kontraktowej.

Real Madryt znajduje się jednak w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Niedawno przedłużono kontrakt Martineza do 2029 roku. Umowa zawiera klauzulę wykupu w wysokości 150 milionów euro, co praktycznie blokuje łatwe odejście. Każdy zainteresowany klub musiałby rozpocząć trudne rozmowy z władzami Królewskich.

Istotne jest także to, że ewentualny transfer nie zakładałby typowego modelu stosowanego przy młodych graczach. W tym przypadku w grę wchodziłoby pełne odejście bez zabezpieczeń dla Realu. Klub straciłby kontrolę nad przyszłością zawodnika, co dodatkowo komplikuje decyzję.

Sytuacja kadrowa pierwszej drużyny również wpływa na możliwe scenariusze. Długa absencja Edera Militao zmusza Real do przemyślenia planów w defensywie. Trwają rozmowy kontraktowe z innymi obrońcami i analizowana jest głębia składu. W takim kontekście sprzedaż utalentowanego zawodnika staje się jeszcze trudniejsza do uzasadnienia.

