Juventus chce zawodnika Manchesteru City. Anglik przymierzany do giganta

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

John Stones na radarze gigantów

Juventus zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A, choć w ostatniej kolejce tylko zremisował u siebie z Hellasem Verona (1:1). Punkt dla Starej Damy uratował w drugiej połowie Dusan Vlahović, który popisał się trafieniem bezpośrednio z rzutu wolnego.

Zespół Luciano Spallettiego ma obecnie trzy punkty przewagi nad piątym Como i walka o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów wciąż pozostaje otwarta. Tymczasem mistrzostwo Włoch zapewnił już sobie Inter Mediolan, który przypieczętował tytuł zwycięstwem nad Parmą (2:0).

W Turynie nie zamierzają jednak czekać i już planują letnie wzmocnienia. Priorytetem ma być sprowadzenie doświadczonego środkowego obrońcy, który wzmocni linię defensywy przed kolejnym sezonem. Jak informuje „CaughtOffside”, jednym z głównych kandydatów jest John Stones. 87-krotny reprezentant Anglii nie przedłuży kontraktu z Manchesterem City.

Sytuację defensora uważnie śledzi również AC Milan. Na tym jednak lista potencjalnych kierunków się nie kończy. W mediach pojawia się również wątek powrotu Anglika do Evertonu. Alternatywą może być także transfer do Bayernu Monachium.

Sam zawodnik, jako wolny agent, może liczyć na korzystne warunki finansowe, w tym wysoką premię za podpis. W trwającym sezonie Stones rozegrał 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Do Manchesteru City trafił w 2016 roku, a wcześniej występował w barwach Evertonu oraz Barnsley.