Inter Mediolan mistrzem Włoch! Zieliński pokazał klasę [WIDEO]

Inter Mediolan został mistrzem Włoch w sezonie 2025/2026. To 21. w historii scudetto dla Nerazzurrich. Jednym z kluczowych zawodników w drodze po tytuł był reprezentant Polski - Piotr Zieliński.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan w niedzielę 3 maja 2026 roku oficjalnie został mistrzem Włoch w sezonie 2025/2026. Tytuł mogli świętować przed własną publicznością na stadio Giuseppe Meazza w meczu przeciwko Parmie. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali (2:0) po golach Marcusa Thurama i Henrikha Mkhitaryana. Asystę przy trafieniu Francuza zaliczył Piotr Zieliński, dla którego jest to drugie scudetto w karierze po triumfie z Napoli.

🇵🇱 Piotr Zieliński z idealnym dograniem do Marcusa Thurama, który zamienił to podanie na bramkę! ⚽ #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/uLrPAnbGxD — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 3, 2026

Mediolańczycy z dużą przewagą wyprzedzili resztę stawki. Tytuł zapewnili sobie na trzy kolejki przed końcem z przewagą 12 punktów nad Napoli oraz 15 oczek nad Milanem. To jednak nie koniec, ponieważ niebawem będą mieć okazję do zdobycia Pucharu Włoch.

Jednym z kluczowych zawodników Interu Mediolan w bieżącym sezonie jest Piotr Zieliński. Reprezentant Polski rozegrał 46 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 7 goli i zanotował 4 asysty. W barwach Il Biscione gra od lipca 2024 roku.

Dla Interu Mediolan to 21. w historii scudetto. Ostatni raz świętowali mistrzostwo Włoch w sezonie 2023/2024, gdy u steru był jeszcze Simone Inzaghi. Warto dodać, że Chivu, czyli obecny szkoleniowiec zdołał wygrać tytuł w pierwszym roku pracy. Dla rumuńskiego trenera to dopiero pierwszy pełny sezon. Wcześniej pracował tylko w Parmie, ale prowadził ich zaledwie przez cztery miesiące.

Parma 0:2 Inter Mediolan (45+1′ Thuram, 80′ Mkhitaryan)