Man United celuje w transfer skrzydłowego. Zaskakujący ruch klubu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Kingsford Boakye w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United pokonał Liverpool (3:2) na Old Trafford w 35. kolejce Premier League i tym samym zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły w świetnym stylu kończą sezon, szczególnie imponując formą w drugiej części rozgrywek.

W klubie już teraz trwają rozmowy dotyczące przyszłości Michaela Carricka. Anglik liczy na przedłużenie kontraktu i kontynuację pracy przy przebudowie zespołu. Władze Manchesteru United są zadowolone z progresu drużyny, która w ostatnich tygodniach pokazała, że potrafi skutecznie rywalizować z innymi gigantami.

Dobra forma pozwala klubowi spokojniej patrzeć w stronę letniego okna transferowego. Jak podaje „Tuttosport”, Manchester United umieścił na swojej krótkiej liście życzeń 21-letniego Kingsforda Boakye’a z Evertonu. Ghański skrzydłowy obecnie występuje w drugim zespole The Toffees, ale jego rozwój przyciąga uwagę czołowych klubów.

Zainteresowanie zawodnikiem może być zaskakujące, jednak jego statystyki pokazują solidny progres. W obecnym sezonie Boakye rozegrał 21 spotkań, zdobył trzy bramki i dołożył trzy asysty. Wcześniej szkolił się w akademii Milanu, z której odszedł w 2023 roku.

🚨 Manchester United have added 21-year old Everton winger Kingsford Boakye to their shortlist ahead of the summer window as they assess attacking options.



Brighton, Atlético Madrid and RB Leipzig are all monitoring closely, with growing interest in the highly-rated winger.… pic.twitter.com/5xXJNaob9U — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2026

Według doniesień z Włoch, sytuację skrzydłowego monitorują również Brighton & Hove Albion, Atletico Madryt oraz RB Lipsk. Ostatnie tygodnie pokazały również, że Czerwone Diabły potrzebują wzmocnień w ofensywie, by skutecznie rywalizować na wielu frontach w kolejnym sezonie. Do końca kampanii zmierzą się jeszcze z Sunderlandem, Nottingham Forest oraz Brighton.