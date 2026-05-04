Man United celuje w transfer skrzydłowego. Zaskakujący ruch klubu

Kingsford Boakye w kręgu zainteresowań Manchesteru United
Manchester United pokonał Liverpool (3:2) na Old Trafford w 35. kolejce Premier League i tym samym zapewnił sobie awans do Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły w świetnym stylu kończą sezon, szczególnie imponując formą w drugiej części rozgrywek.
W klubie już teraz trwają rozmowy dotyczące przyszłości Michaela Carricka. Anglik liczy na przedłużenie kontraktu i kontynuację pracy przy przebudowie zespołu. Władze Manchesteru United są zadowolone z progresu drużyny, która w ostatnich tygodniach pokazała, że potrafi skutecznie rywalizować z innymi gigantami.
Dobra forma pozwala klubowi spokojniej patrzeć w stronę letniego okna transferowego. Jak podaje „Tuttosport”, Manchester United umieścił na swojej krótkiej liście życzeń 21-letniego Kingsforda Boakye’a z Evertonu. Ghański skrzydłowy obecnie występuje w drugim zespole The Toffees, ale jego rozwój przyciąga uwagę czołowych klubów.
Zainteresowanie zawodnikiem może być zaskakujące, jednak jego statystyki pokazują solidny progres. W obecnym sezonie Boakye rozegrał 21 spotkań, zdobył trzy bramki i dołożył trzy asysty. Wcześniej szkolił się w akademii Milanu, z której odszedł w 2023 roku.
Według doniesień z Włoch, sytuację skrzydłowego monitorują również Brighton & Hove Albion, Atletico Madryt oraz RB Lipsk. Ostatnie tygodnie pokazały również, że Czerwone Diabły potrzebują wzmocnień w ofensywie, by skutecznie rywalizować na wielu frontach w kolejnym sezonie. Do końca kampanii zmierzą się jeszcze z Sunderlandem, Nottingham Forest oraz Brighton.