Milan i wielkie ambicje. Allegri mówił wprost o planie

Massimiliano Allegri odniósł się do spekulacji o możliwym odejściu z Milanu. Trener podkreśla znaczenie wyników i jasno wskazuje kierunek rozwoju, podaje La Gazzetta dello Sport.

Massimiliano Allegri zabrał głos w sprawie doniesień dotyczących jego przyszłości w Milanie. W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że włoski szkoleniowiec może rozstać się z klubem już latem, a jednym z powodów ma być brak pełnego wsparcia ze strony zarządu. Sam trener nie zamierza jednak podsycać spekulacji. Allegri cytowany przez La Gazzetta dello Sport podkreślił, że najważniejsze są wyniki oraz konsekwentna praca nad rozwojem zespołu.

– Czy zostanę? Wszyscy o tym mówią, To normalne w piłce. Niemniej liczą się wyniki, a moja historia mówi sama za siebie. Lubię pracować i widzieć postęp. Aby się rozwijać, musimy eliminować nasze niedociągnięcia – zaznaczył Włoch.

Allegri zwrócił również uwagę na konieczność długofalowego myślenia. Jego zdaniem budowa drużyny zdolnej do walki o najwyższe cele wymaga czasu.

– Nie wygramy Ligi Mistrzów w dwa lata, ale musimy mieć ambicję. Jeśli nie myślisz o przyszłości, zostajesz w tyle. Dużo komunikujemy się z zarządem, ale najpierw musimy określić cele. Ja wskazuję kierunki na rynku transferowym, a klub się tym zajmuje. Nie ma sensu teraz o tym szeroko mówić. Kolejne spotkanie mamy zaplanowane na 12 lipca – przekazał trener.

Allegri objął Milan latem 2025 roku. Po rozegraniu 32 kolejek w Serie A jego drużyna ma na koncie 63 punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli, licząc się wciąż w grze o najwyższe cele.