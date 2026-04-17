Atletico na zakupach we Włoszech. Interesuje się hiszpańskim pomocnikiem

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Adrian Bernabe celem transferowym Atletico Madryt

Atletico Madryt obserwuje Adriana Bernabe, który znalazł się na liście życzeń stołecznego klubu przed letnim okienkiem transferowym – wynika z informacji przekazanych przez Ekrema Konura. 24-letni pomocnik występujący w Parmie Calcio jest postrzegany jako zawodnik mogący dodać kreatywności do środka pola zespołu Los Rojiblancos. Diego Simeone oczekuje większej jakości w rozegraniu i lepszej kontroli tempa meczu, dlatego włodarze z Estadio Metropolitano rozważają wzmocnienia właśnie w tej strefie boiska.

Rywalizacja o sprowadzenie zdolnego piłkarza może być jednak duża, ponieważ jego rozwój na włoskich boiskach, zarówno w Serie A, jak i w Serie B, przyciągnął uwagę kilku gigantów z Europy. Mówi się, że chrapkę na zakontraktowanie sześciokrotnego reprezentanta Hiszpanii ma także między innymi Juventus.

Jego aktualny klub nie zamierza jednak łatwo oddać jednego ze swoich kluczowych zawodników, a potencjalne negocjacje mają rozpocząć się od kwoty 25 milionów euro. Obecny kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku, więc najbliższego lata będzie ostatni moment na jego sprzedaż.

Bernabe jest wychowankiem Espanyolu, a następnie grał w akademiach Barcelony oraz Manchesteru City, gdzie uchodził za duży talent. Do Parmy trafił w 2021 roku i stopniowo budował swoją pozycję. W trwającym sezonie rozegrał 31 meczów, zdobył 3 bramki oraz zaliczył 2 asysty, spędzając na murawie 2350 minut. Jego wszechstronność i umiejętność gry na małej przestrzeni sprawiają, że jest on cenionym profilem w europejskim futbolu.