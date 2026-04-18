Manchester United może zostać uprzedzony. Liverpool reaguje

Liverpool włącza się do walki o transfer Adama Whartona i może uprzedzić Manchester United. Crystal Palace oczekuje za pomocnika aż 92 mln euro, informuje talkSPORT.

Liverpool może namieszać na rynku transferowym i przejąć jeden z głównych celów Manchesteru United. Jak podaje talkSPORT, klub z Anfield Road dołączył do wyścigu o pomocnika Crystal Palace – Adama Whartona.

22-letni zawodnik jest postrzegany jako potencjalne wzmocnienie środka pola The Reds. Według źródła, Wharton znajduje się na liście kandydatów, którzy w przyszłości mogliby zastąpić Curtisa Jonesa lub Alexisa Mac Allistera, jeśli sytuacja kadrowa wymagałaby zmian.

Liverpool nie będzie jednak jedynym zainteresowanym. Od dłuższego czasu pomocnik Crystal Palace znajduje się również na radarze Manchesteru United. Rywalizacja między angielskimi gigantami może znacząco wpłynąć na ostateczną kwotę transferu.

Klub z Selhurts Park nie zamierza łatwo oddawać swojego zawodnika. Klub oczekuje za Whartona co najmniej 80 milionów funtów, czyli mniej więce 92 miliony euro. Jednocześnie, według doniesień talkSPORT, sam piłkarz jest otwarty na kolejny krok w karierze i chciałby sprawdzić się na jeszcze wyższym poziomie.

W obecnym sezonie Wharton rozegrał 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach, notując siedem asyst. Jego kontrakt z Crystal Palace obowiązuje do lata 2029 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną klubu. Rynkowa zawodnika wynosi 60 milionów euro, jednak rosnące zainteresowanie ze strony czołowych klubów Premier League może znacząco podbić cenę.