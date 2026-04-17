Barcelona zrezygnuje z Rashforda i postawi na lidera Milanu?!

Barcelona poszukuje skrzydłowego na nowy sezon. Marcus Rashford ma znikome szanse, aby pozostać w klubie. O transferze do giganta marzy natomiast Rafael Leao z Milanu - informuje "Sport".

Leao za Rashforda? Barcelona monitoruje sytuację

Barcelona planuje poważne ruchy kadrowe przed startem kolejnej kampanii. Na ten moment wiele wskazuje na odejście Roberta Lewandowskiego oraz Marcusa Rashforda. Wygasająca umowa Polaka nie zostanie przedłużona, zaś po zakończeniu wypożyczenia Anglik wróci do Manchesteru United. W jego sprawie klub bardzo długo się wahał, ale nieudany dwumecz z Atletico Madryt potwierdził, że ten nie jest piłkarzem odpowiedniego kalibru. Zamiast wydawać pieniędzy na jego wykup, Blaugrana spróbuje sprowadzić do rywalizacji z Raphinhą kogoś innego.

Na ten moment za wcześnie, aby mówić o konkretnych kandydaturach. „Sport” ujawnia, że zainteresowany grą w Katalonii jest Rafael Leao. Portugalczyk przymierza się do opuszczenia San Siro wraz z końcem obecnego sezonu. Czuje, że to odpowiedni moment, aby spróbować się w nowym otoczeniu, gdyż w Milanie przestał się rozwijać. Idealnym rozwiązaniem jest dla niego właśnie transfer do Barcelony, której grą jest zauroczony.

O Leao mówiło się już dawno temu. Joan Laporta ma być zwolennikiem jego transferu, choć ostatnio w tym temacie nic konkretnego się nie działo. Faktycznie nawiązano kontakt z Jorge Mendesem, aby wypytać o jego sytuację, natomiast w tym momencie o transferze nie ma mowy.

Barcelona monitoruje sytuację Leao i być może zgłosi się po niego na późniejszym etapie. Kwota transferu gwiazdy Milanu miałaby sięgnąć około 50 milionów euro.