AS Roma spróbuje zakontraktować reprezentanta Kolumbii

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Richard Rios na celowniku Romy

AS Roma bardzo dobrze rozpoczęła obecny sezon i wydawało się, że drużyna Giallorossich może włączyć się do walki o mistrzostwo Włoch. Z czasem jednak zespół prowadzony przez Gian Piero Gasperiniego obniżył formę i ostatecznie skupia się na walce o miejsce w europejskich pucharach. Obecnie rzymianie zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 57 punktów. Władze klubu ze Stadio Olimpico liczą jednak na jeszcze lepszy wynik w kolejnej kampanii, dlatego w letnim oknie transferowym planują poważne wzmocnienia składu.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, AS Roma jest zainteresowana sprowadzeniem Richarda Riosa. Transfer Kolumbijczyka pozwoliłby zwiększyć rywalizację w środku pola, co wydaje się logicznym i przemyślanym krokiem przed nowym sezonem.

Choć w kontrakcie 25-letniego pomocnika z Benfiką Lizbona widnieje ogromna klauzula odstępnego wynosząca 100 milionów euro, wiele wskazuje na to, że możliwe byłyby negocjacje znacznie niższej kwoty. Zawodnik znajduje się także na radarze SSC Napoli, Interu Mediolan oraz Manchesteru United, co zapowiada zacięty wyścig o jego podpis.

30-krotny reprezentant Kolumbii występuje w portugalskiej ekipie od lipca 2025 roku, kiedy to trafił na Estadio da Luz za 27 milionów euro z Palmeiras. W koszulce drużyny Orłów rozegrał dotychczas 41 spotkań, zdobył 5 bramek oraz zanotował 5 asyst. Mierzący 187 centymetrów pomocnik po udanym sezonie w barwach Benfiki Lizbona może być gotowy na kolejny krok naprzód w karierze i przenosiny do jednej z czołowych lig europejskich.