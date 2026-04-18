Barcelona wyznaczyła pięć priorytetów na lato. Tego chce Laporta

15:32, 18. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

FC Barcelona wyznaczyła pięć priorytetów na lato. Joan Laporta wraz z Deco przygotowują nie tylko transfery, ale także umowy dla obecnych piłkarzy. Jednym z celów jest zatrzymanie Roberta Lewandowskiego.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Pięć celów, jakie Barcelona chce osiągnąć w lato

FC Barcelona jest o krok od drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Jeszcze do niedawna zapowiadało się na to, że walka o tytuł z Realem Madryt potrwa do samego końca. Natomiast nieoczekiwane wyniki Królewskich, czyli porażka z Realem Mallorca oraz remis z Gironą rozstrzygnęły sytuację dużo wcześniej. Przewaga dziewięciu punktów powinna wystarczyć, żeby przypieczętować niebawem mistrzostwo.

W związku z tym na Camp Nou mogą w spokoju przygotowywać się do następnego sezonu. Barcelona wyznaczyła pięć priorytetów na lato. Joan Laporta i Deco będą pracować nie tylko nad transferami, ale również nad zatrzymaniem niektórych zawodników z obecnego składu.

Z perspektywy polskiego kibica najważniejszy cel Katalończyków to doprowadzenie do finalizacji przedłużenia kontraktu z Robertem Lewandowskim. Jeśli chodzi o obecnych piłkarzy, zarząd klubu chce także uregulować sytuacje kontraktową Marca Casado i Andreasa Christensena. Na liście znalazła się również wzmianka o wypożyczonych piłkarzach, czyli Joao Cancelo i Marcusie Rashfordzie. Lada moment ma zapaść decyzja ws. przyszłości obu graczy na Camp Nou.

Jeśli chodzi o transfery, Barcelona ma dwa priorytety. Po pierwsze chodzi o ściągnięcie nowego napastnika, który przejmie pałeczkę po Lewandowskim. Po drugie Deco ma naciskać na transfer Alessandro Bastoniego, o którego zabiegają od dawna.

