FC Barcelona już latem może stracić Ronny'ego Bardghjia. Utalentowany Szwed znajduje się pod obserwacją AS Monaco, FC Porto oraz VfB Stuttgart - donosi hiszpański "SPORT".

Ronny Bardghji nie odgrywa jeszcze znaczącej roli w FC Barcelonie. W letnim okienku transferowym utalentowany Szwed może opuścić szeregi Dumy Katalonii. 20-latek wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie. Hiszpański „SPORT” przekazuje, że piłkarz Blaugrany znajduje się pod obserwacją AS Monaco, FC Porto oraz VfB Stuttgart.

Trudno przewidzieć, jak do całej sytuacji podejdzie FC Barcelona. Duma Katalonii ma plan na rozwój Ronny’ego Bardghjia, ale nie wiemy, czy w grę wchodzi wypożyczenie. Zapewne mistrzowie Hiszpanii nie zgodzą się na definitywną sprzedaż swojego diamentu. Niewątpliwie zainteresowanie wspomnianych klubów daje do myślenia, ponieważ mógłby tam liczyć na częstsze występy.

Transfer Ronny’ego Bardghjia do FC Porto nie byłby dobrą wiadomością dla polskich kibiców. Szwed rywalizowałby bowiem o miejsce w składzie z Oskarem Pietuszewskim. Z kolei AS Monaco coraz chętniej patrzy w kierunku piłkarzy FC Barcelony, którzy mają problem z regularną grą, a VfB Stuttgart bacznie obserwuje hiszpański rynek. Czas pokaże, czy dojdzie do transferu Szweda.

Ronny Bardghji w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Szwecji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 20-latek może pochwalić się także czterema asystami.