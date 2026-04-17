Vlahović łączony z hitowym transferem. To byłby głośny ruch

Dusan Vlahović może opuścić Juventus w letnim okienku transferowym. Jak podaje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, zainteresowany jego usługami jest AC Milan.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

AC Milan może ściągnąć Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do 30 czerwca 2026 roku. W związku z tym pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące przyszłości serbskiego napastnika. W tym momencie nie wiadomo, czy 26-letni snajper przedłuży umowę z obecnym pracodawcą. Coraz częściej mówi się, że możliwe jest jego odejście na zasadzie wolnego transferu, co naturalnie wzbudza zainteresowanie potęg ze Starego Kontynentu.

Ogromną chrapkę na zakontraktowanie Vlahovicia ma między innymi AC Milan – poinformował włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Gigant z San Siro szuka nowego napastnika z najwyższej półki, a kandydatura Serba wydaje się bardzo interesującą opcją.

Włodarze z Mediolanu muszą jednak najpierw pozbyć się kilku zawodników, aby zwolnić miejsce w budżecie płacowym dla 41-krotnego reprezentanta Serbii. Mierzący aż 190 centymetrów atakujący oczekiwałby bowiem niezwykle wysokiego wynagrodzenia.

Dusan Vlahović występuje w barwach Juventusu od stycznia 2022 roku, kiedy to przeprowadził się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 85 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 163 spotkania, zdobył 64 bramki i zanotował 16 asyst w koszulce ekipy Starej Damy. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia snajpera na około 35 milionów euro, dlatego perspektywa pozyskania go bez kwoty odstępnego jest atrakcyjna dla Milanu.