Lewandowski priorytetem Juventusu. Oto oferta dla Polaka

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus oferuje 6-7 milionów euro za sezon Lewandowskiemu

Robert Lewandowski latem tego roku będzie obchodził 38. urodziny, ale i tak mimo zaawansowanego wieku cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Przed zawodnikiem ważna do podjęcia decyzja. Na stole leży kontrakt z FC Barceloną, ale na gorszych warunkach niż obecne. W Hiszpanii panuje przekonanie, że napastnik nie zgodzi się na obniżkę pensji i odejdzie.

Gdzie mógłby trafić? Opcji do wyboru ma kilka. Jest oficjalna propozycja z MLS, którą złożyło Chicago Fire. Interesują się nim również przedstawiciele Saudi Pro League. Ostatnio dużo się pisze na temat możliwej przeprowadzki do Juventusu lub Milanu.

Mediolan, a konkretnie AC Milan waha się, czy sprowadzenie Lewandowskiego na pewno ma sens. Część zarządu ma zastrzeżenia dot. wieku. Woleliby postawić na dużo młodszego napastnika z potencjałem na rozwój. W porównaniu do nich Juventus traktuje Polaka jako priorytet. Stara Dama jest zdeterminowana, żeby przekonać go na przeprowadzkę do Piemontu.

Z informacji Nicolo Schiry wynika, że przygotowany został roczny kontrakt. Lewandowski mógłby liczyć na zarobki rzędu 6-7 milionów euro. I tu powstaje pytanie, czy reprezentant Polski będzie zainteresowany taką ofertą. Skoro nieprzychylnie patrzy na obniżkę wynagrodzenia w Barcelonie, można przypuszczać, że nie będzie interesowała go tak niska oferta z Włoch. Przyszłość kapitana Biało-Czerwonych powinna się wyjaśnić w ciągu miesiąca, a maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy.