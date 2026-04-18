Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

Bruk-Bet – Wisła, typy bukmacherskie

W ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy dojdzie do rywalizacji dwóch beniaminków. Bezpośrednią promocję do elity wywalczył Bruk-Bet, a Wisła Płock awans uzyskała poprzez baraże. Mimo tego to podopieczni Mariusza Misiury są rewelacją bieżącej kampanii. Z kolei gracze Marcina Brosza najprawdopodobniej niedługo pożegnają się z Ekstraklasą. Niedzielna wygrana mogłaby oddalić w czasie perspektywę spadku. Czy tak rzeczywiście będzie? Mój typ: wygrana Wisły Płock.

Bruk-Bet – Wisła, ostatnie wyniki

Bruk-Bet wygrał w tym sezonie tylko sześć meczów, co czyni ich najsłabszą drużyną w Ekstraklasie. Zespół z Niecieczy w 2026 roku wygrał natomiast tylko raz. Sukces ten miał miejsce w domowej konfrontacji z Piastem Gliwice. Wówczas popularne Słonie pokonały rywala 3:2.

Wyraźnie lepiej spisuje się Wisła Płock, która jeszcze kilka tygodni temu zdawała się być nawet kandydatem do spadku. Teraz zespół z Mazowsza bardziej interesować może włączenie się do walki o awans do europejskich pucharów. To między innymi efekt cennych zwycięstw z Jagiellonią w Białymstoku (2:1) oraz u siebie z Lechią Gdańsk (1:0).

Bruk-Bet – Wisła, historia

W ubiegłym sezonie, jeszcze na drugim poziomie rozgrywkowym, kluczowy dla tej rywalizacji okazywał się atut własnego boiska. W Niecieczy 4:2 wygrała Termalica, a w Płocku 3:0 Wisła. Reguła ta nie zmieniła się również po awansie obu drużyn do Ekstraklasy. W październiku wyraźnie lepiej zaprezentowali się płocczanie, którzy wygrali 3:0.

Bruk-Bet – Wisła, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Bruk-Bet. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock jest to współczynnik 2.75. Kurs na remis wynosi 3.25.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Płock 2.50 3.25 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2026 15:22

Bruk-Bet – Wisła, przewidywane składy

Termalica: Chovan – Matysik, Masoero, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Kubica, Jakubik – Trubeha, Zapolnik, Fassbender

Wisła: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Savvidis, Nowak, Lecoeuche – Jurić, Hamulić

Bruk-Bet – Wisła, transmisja meczu

Spotkanie Bruk-Bet – Wisła obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3 i Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

