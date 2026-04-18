Manchester City – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Manchester City – Arsenal: typy bukmacherskie

\W 33. kolejce Premier League czeka nas mecz o mistrzostwo Anglii. Do końca sezonu 2025/2026 zostanie jeszcze wprawdzie kilka spotkań, ale wynik starcia na Etihad Stadium może być decydujący. Manchester City w przypadku pokonania Arsenalu będzie tracił do niego zaledwie trzy punkty, przy jednym rozegranym meczu mniej. To stawia przyjezdnych ze stolicy pod ścianą, ponieważ celem numer jeden jest uniknięcie porażki. Gospodarze z kolei muszą celować w zwycięstwo. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Manchester City – Arsenal: ostatnie wyniki

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów podziałało na Manchester City w najlepszy możliwy sposób. Pep Guardiola i spółka dali sygnał, że wciąż są w grze o sukcesy na krajowym podwórku. Najpierw Obywatele wyeliminowali Liverpool z Pucharu Anglii, rozbijając go 4:0. Później Manchester City sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej, pokonując 2:0 Liverpool. Przekonujący był również triumf 3:0 w Premier League z Chelsea.

Na skrajnie różnej pozycji znajduje się Arsenal, dla którego ostatnie tygodnie to pasmo rozczarowań. Kanonierzy musieli drżeć o znalezienie się w półfinale Ligi Mistrzów. Wydawało się, że Sporting to rywal, który nie powinien sprawić londyńczykom większych problemów. Tymczasem Arsenal strzelił w dwumeczu zaledwie jedną, zwycięską bramkę. Ekipa Mikela Artety przegrała natomiast w Lidze z Bournemouth 1:2. Kanonierzy nie wygrają także krajowych pucharów, ponieważ ulegli Manchesterowi City i Southampton.

Manchester City – Arsenal: historia

We wrześniu ubiegłego roku nie poznaliśmy zwycięzcy w tym angielskim hicie. Erling Haaland był bliski zapewnienia zwycięstwa Manchesterowi City, ale w samej końcówce do remisu 1:1 i podziału punktów doprowadził Gabriel Martinelli. Takowego scenariusza nie mogło już być w finale Pucharu Ligi Angielskiej. W nim Obywatele nie pozostawili Kanonierom złudzeń i pokonali ich 2:0, sięgając tym samym po trofeum na Wembley.

Manchester City – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.88 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Arsenal, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.20. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.35.

Manchester City – Arsenal: kto wygra?

Manchester City – Arsenal: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Havertz

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Manchester City – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Arsenal odbędzie się w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

