„Arkadiusz Milik nigdy już nie zagra dla Juventusu”. To koniec

Arkadiusz Milik nabawił się kolejnej kontuzji i nie zagra już w tym sezonie. Latem Juventus zamierza się go pozbyć. "Tuttosport" potwierdza, że ta współpraca dobiegnie końca.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik znów kontuzjowany. Juventus ma się go pozbyć

Arkadiusz Milik przez ponad rok mierzył się z problemami zdrowotnymi. Zaczęło się jeszcze przed Euro 2024, kiedy to podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Polski nabawił się poważnej kontuzji kolana. Do gry miał wrócić znacznie szybciej, ale po drodze spotykały go różne komplikacje, a także dodatkowe urazy. Na murawie po raz pierwszy od tego czasu pojawił się dopiero pod koniec marca 2026 roku. Wystąpił dla Juventusu w dwóch meczach – z Sassuolo oraz Genoą.

Wydawało się, że Milik powoli wraca na właściwe tory, a jego dyspozycja będzie rosła z każdym tygodniem. Kilka dni temu dotarły jednak smutne informacje z Włoch, bowiem polski snajper doznał nowej kontuzji. Tym razem chodzi o problem z mięśniem uda, który eliminuje go z gry do końca sezonu.

Dla Milika to koszmar, bowiem z trudem będzie mu znaleźć nowego pracodawcę. Nie ma również szans na pozostanie w Juventusie. „Tuttosport” twierdzi, że mecz z Genoą był już dla niego ostatnim występem w barwach włoskiego giganta. Stara Dama zamierza latem rozwiązać jego kontrakt.

Milik dołączył do Juventusu w 2022 roku w ramach wypożyczenia z Marsylii. Po sezonie wykupiono go za nieco ponad siedem milionów euro. Dla klubu z Turynu rozegrał w sumie 77 spotkań i 17 razy wpisywał się na listę strzelców.