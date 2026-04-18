Paris Saint-Germain – Olympique Lyon: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

Paris Saint-Germain - Olympique Lyon: typy i kursy na mecz 30. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w niedzielę (19 kwietnia) o godzinie 20:45.

Na zdjęciu: Marquinhos

PSG – Lyon, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain już w niedzielny wieczór przystąpi do rywalizacji w ramach 30. kolejki rozgrywek Ligue 1. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z Olympique Lyonem. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę historię rywalizacji obu klubów oraz ich ambicje. Paryżanie będą chcieli dopisać kolejne punkty i utrzymać swoją pozycję w czołówce tabeli. Lyon natomiast spróbuje postawić trudne warunki i powalczyć o korzystny rezultat.

Ja uważam, że w tym starciu obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

PSG – Lyon, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain idzie jak burza. Mistrzowie Francji w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw (3:0 z Chelsea w rewanżu w Lidze Mistrzów, 4:0 z Niceą, 3:1 z Toulouse, 2:0 z Liverpoolem w pierwszym meczu oraz 2:0 z Liverpoolem w rewanżu).

Olympique Lyon natomiast nie jest w formie. Goście niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:0 z Lorient), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Le Havre oraz 0:0 z Angers), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Celtą Vigo w rewanżowym meczu Ligi Europy i 1:2 z Monaco).

PSG – Lyon, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Olympique Lyonem przez lata należała do jednej z najważniejszych we francuskim futbolu. Szczególnie na początku XXI wieku to właśnie Lyon dominował w Ligue 1, zdobywając seryjnie mistrzostwa i często rywalizując z PSG o czołowe lokaty. Z biegiem lat role się odwróciły i to paryżanie zaczęli przejmować kontrolę nad krajowymi rozgrywkami, częściej wychodząc zwycięsko z bezpośrednich starć. Mimo zmieniającej się dominacji, mecze tych drużyn niemal zawsze dostarczają wielu emocji i stoją na wysokim poziomie sportowym. Ich pojedynki często mają duże znaczenie dla układu tabeli, a także przyciągają uwagę kibiców nie tylko we Francji, ale i w całej Europie

PSG – Lyon, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Olympique Lyonu natomiast sięga nawet 8.40.

Paris Saint-Germain Olympique Lyon 1.32 5.50 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 20:21

PSG – Lyon, kto wygra?

PSG – Lyon, przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Olympique Lyon: Greif – Kango, Mata, Niakhate, Agbner – Matiland-Niles, Morton – Ghezzal, Nartey, Moreira – Yaremchuk

PSG – Lyon, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germain – Olympique Lyon obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

