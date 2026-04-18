Śląsk traci punkty. Gol sezonu we Wrocławiu! [WIDEO]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław - Znicz Pruszków

Śląsk stracił punkty u siebie. Remis ze Zniczem

Śląsk Wrocław wiosną znacząco poprawił wyniki i wskoczył na drugie miejsce w tabeli. Jest na dobrej drodze, by awansować do Ekstraklasy, bez konieczności rozgrywania baraży. W drużynie mówi się nawet o dogonieniu liderującej Wisły Kraków, choć będzie to trudne zadanie. W sobotę Śląsk rywalizował przed własną publicznością ze Zniczem Pruszków. Na papierze to oczywiście gospodarze byli dużym faworytem, ale nie oznaczało to wcale dla nich łatwej przeprawy.

Zaczęło się od niespodziewanego uderzenia gości, którzy na prowadzenie wyszli już w 5. minucie rywalizacji za sprawą Daniela Bąka. Śląsk od razu ruszył do ataku, a Znicz ograniczył się do obrony i kontrataków. Miał nawet sytuację na podwyższenie wyniku, ale nie została ona wykorzystana. W 31. minucie do remisu doprowadził Yehor Matsenko, a chwilę później Znicz znów prowadził. Jarosław Jach w fenomenalnym stylu złożył się do przewrotki i celnym uderzeniem pokonał Michała Szromnika. To poważny kandydat do bramki całego sezonu.

Po zmianie stron Śląsk znów wyrównał – tym razem za sprawą Michała Rosiaka, który uderzył bezpośrednio z rzutu wolnego, nie dając szans bramkarzowi Znicza. Obie drużyny miały okazje do tego, aby przechylić szalę rywalizacji na swoją korzyść, ale nie były wystarczająco skuteczne Mecz zakończył się remisem 2-2, co oznacza, że wrocławianie mają tylko trzy punkty przewagi nad Chrobrym. Znicz natomiast traci pięć „oczek” do bezpiecznej Stali Mielec.