Modrić negocjuje z Milanem. Gwiazdor przedstawił swoje żądania

12:14, 18. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sport Italia

Milan chce kontynuować współpracę z Luką Modriciem. Chorwacki weteran jest otwarty na pozostanie na San Siro, ale ma konkretne żądania, które muszą zostać spełnione. O szczegółach informuje Sky Sport Italia.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modrić chce walczyć z Milanem o najwyższe cele

Luka Modrić zakończył w zeszłym roku przygodę na Santiago Bernabeu i poszukiwał nowego klubu. Zainteresowanych nie brakowało – mógł przenieść się do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych, ale wybrał dalszą grę w Europie. Finalnie dołączył do Milanu, z którym podpisał roczną umowę. W zasadzie z miejsca stał się czołową postacią środka pola i liderem w szatni. Massimiliano Allegri jest zauroczony współpracą z Chorwatem i nie chce go tracić, dlatego Milan ruszył do rozmów kontraktowych.

Strony oczywiście mogą się dogadać. Modrić jest zadowolony z występów na San Siro, ale ma konkretne oczekiwania w temacie jego pozostania. O szczegółach informuje Sky Sport Italia – dla 40-latka liczy się walka o najwyższe cele. Ma świadomość, że obecny skład Milanu jest za słaby, aby rywalizować o mistrzostwo Włoch. Domaga się więc zapewnienia, że latem władze klubu dokonają jakościowych transferów, tak aby drużyna weszła na wyższy poziom.

Oczywiście Modrić liczy, że Milan zakończy ten sezon w czołówce i awansuje do Ligi Mistrzów. Gwarantem sukcesów może być dodatkowo osoba Allegriego, który musi pozostać na stanowisku na kolejny rok.

Modrić na przestrzeni całego sezonu zaliczył w sumie 34 spotkań. W tym czasie zgromadził dwie bramki oraz trzy asysty.

