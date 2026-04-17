Alessandro Bastoni powiedział "tak" władzom Barcelony w kwestii transferu. Decydująca ma być oferta 55 milionów euro z Hectorem Fortem dla Interu Mediolan, o czym donosi "Marca".

Na zdjęciu: Hansi Flick

Bastoni coraz bliżej transferu do Barcelony

Barcelona tego lata na rynku transferowym ma kilka podstawowych celów. Jednym z nich jest pozyskanie nowego obrońcy, który wzmocni widocznie przeciekającą linię defensywy zespołu Hansiego Flicka. Od samego początku na liście życzeń Dumy Katalonii znajdował się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan, ale jego sprowadzenie przez większość czasu wydawało się trudnym do spełnienia zadaniem.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że sytuacja defensora z Włoch powoli zaczyna się wyjaśniać, a może i nawet szybciej, niż powoli. Według informacji, która przekazała hiszpańska „Marca” Alessandro Bastoni powiedział już wyraźne „tak” Barcelonie w kwestii podpisania kontraktu. Obecnie wszystko rozbija się o dogadanie z Interem, ale i tu sprawy mają się lepiej, niż do tej pory.

Władze klubu z Mediolanu przez długi czas utrzymywały, że chcą przynajmniej 70 milionów euro za defensora, ale teraz Barcelona ma złożyć nieco inną propozycję. Mowa o 55 milionach euro plus dołączonym do transakcji Hectorze Forcie. To może być decydujący ruch, który pozwoli pozyskać Dumie Katalonii nowego obrońcę.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał łącznie 37 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego reprezentanta Włoch aktualnie na 70 milionów euro.

