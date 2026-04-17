Real może stracić duży talent. Nowy faworyt w walce o transfer

Valdepenas rozchwytywany. Niemiecki klub włączył się do gry

Real Madryt ma w swoich szeregach kolejny duży talent. Victor Valdepenas to 19-letni defensor, który może grać jako środkowy lub lewy obrońca. W tym sezonie zadebiutował w pierwszym zespole i pokazał się z dobrej strony. Następnie wrócił jednak do rezerw, gdzie regularnie zbiera minuty. Jak się okazuje, wiele klubów wciąż monitoruje jego sytuację.

Jednym z nich jest AC Milan, który przez długi czas obserwował poczynania młodego Hiszpana. Jednak dla włoskiego giganta problemem jest polityka Los Blancos, którzy chcą zachować 50% praw do zawodnika. W związku z tym temat transferu do Serie A wydaje się oddalać. Rossoneri nie są przekonani do takiego rozwiązania, dlatego wycofali się z negocjacji.

Najbliżej pozyskania Valdepenasa jest teraz Eintracht Frankfurt. Według doniesień niemiecki klub mocno naciska na taki ruch, ponieważ widzi w nim potencjał i przy okazji chce wzmocnić linię obrony.

W przeszłości zainteresowanie wychowankiem Królewskich wykazywały też takie ekipy jak Arsenal oraz Borussia Dortmund. Zawodnik ma jednak kontrakt do 2029 roku, a jego klauzula wynosi około 50 milionów euro. Dlatego Real nadal kontroluje sytuację i może zdecydować o jego przyszłości.

