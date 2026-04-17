Real może stracić duży talent. Nowy faworyt w walce o transfer

08:37, 17. kwietnia 2026
Patryk Kucharski

Real Madryt może sprzedać młodego defensora. Jak donosi Matteo Moretto, utalentowany obrońca wzbudza zainteresowanie chociażby Milanu.

PressFocus Na zdjęciu: Victor Valdepenas

Valdepenas rozchwytywany. Niemiecki klub włączył się do gry

Real Madryt ma w swoich szeregach kolejny duży talent. Victor Valdepenas to 19-letni defensor, który może grać jako środkowy lub lewy obrońca. W tym sezonie zadebiutował w pierwszym zespole i pokazał się z dobrej strony. Następnie wrócił jednak do rezerw, gdzie regularnie zbiera minuty. Jak się okazuje, wiele klubów wciąż monitoruje jego sytuację.

Jednym z nich jest AC Milan, który przez długi czas obserwował poczynania młodego Hiszpana. Jednak dla włoskiego giganta problemem jest polityka Los Blancos, którzy chcą zachować 50% praw do zawodnika. W związku z tym temat transferu do Serie A wydaje się oddalać. Rossoneri nie są przekonani do takiego rozwiązania, dlatego wycofali się z negocjacji.

Najbliżej pozyskania Valdepenasa jest teraz Eintracht Frankfurt. Według doniesień niemiecki klub mocno naciska na taki ruch, ponieważ widzi w nim potencjał i przy okazji chce wzmocnić linię obrony.

W przeszłości zainteresowanie wychowankiem Królewskich wykazywały też takie ekipy jak Arsenal oraz Borussia Dortmund. Zawodnik ma jednak kontrakt do 2029 roku, a jego klauzula wynosi około 50 milionów euro. Dlatego Real nadal kontroluje sytuację i może zdecydować o jego przyszłości.

Zobacz także: Haaland poprosił o transfer! Chce trafić do tego giganta

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości