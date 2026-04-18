Niedzielne starcie Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków to jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań w polskich ligach. Sprawdzamy statystyki, przewidywane składy i kluczowe informacje przed meczem.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Ruch Chorzów

Sytuacja kadrowa przed meczem Ruch Chorzów – Wisła Kraków

W niedzielę o godzinie 14:30 zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Mecz Mistrzów pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków zapowiada się bardzo emocjonująco. Nie chodzi wyłącznie o potencjalny rekord frekwencji i przebicie niesamowitego wyniku z zeszłego roku, kiedy to na trybunach zasiadły 53 293 osoby. To istotne starcie również z uwagi na układ tabeli i potencjalny awans obu ekip do Ekstraklasy. Biała Gwiazda jest już o krok od zrealizowania tego celu, natomiast Niebiescy pozostają w grze o baraże.

Wisła przystąpi do tego meczu bardzo osłabiona. Do końca sezonu kibice nie zobaczą już popisów Angela Rodado, który przeszedł operację barku. W składzie zabraknie ponadto Jordiego Sancheza, Alana Urygi i Wiktora Biedrzyckiego. W zasadzie od początku sezonu nieobecny jest dodatkowo Bartosz Jaroch i tym razem również się to nie zmieni.

Po stronie Ruchu sytuacja kadrowa jest bardziej komfortowa. W trakcie ostatniego tygodnia nie było komunikatów o nowych urazach, co oznacza, że trener Waldemar Fornalik nie będzie mógł skorzystać z Daniela Szczepana, Mo Mezgraniego oraz Patryka Sikory.

Przewidywane składy na mecz Ruch Chorzów – Wisła Kraków

Ruch Chorzów: Gradecki – Konczkowski, Komor, Lukić, Karasiński – Ventura, Nagamatsu, Szymański – Szwedzik, Kolar, Jendryka

Wisła Kraków: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Colley, Lelieveld – Duda, Igbekeme – Bozić, Ertlthaler, Kuziemka – Duarte

Pod nieobecność Rodado odpowiedzialność za zdobywanie bramek w Wiśle zostanie rozłożona na kilku zawodników. Świetną formę w ostatnim czasie prezentuje Marko Bozić, który notuje serię z golem w trzech kolejnych spotkaniach. Na pozycji numer „dziewięć” powinien znów wystąpić Frederico Duarte, który nieźle pokazał się tam przeciwko Polonii Bytom. Pod znakiem zapytania stoi zestawienie defensywy – z konieczności w poprzedni weekend wystąpili tam Joseph Colley oraz Mariusz Kutwa. Jeden z nich usiądzie na ławce, jeśli zdolny do gry będzie Darijo Grujcić.

Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli

Wisła Kraków utrzymuje się na szczycie ligowej tabeli z dorobkiem 57 punktów. Do zapewnienia matematycznego awansu do Ekstraklasy pozostało jej już niewiele. Przewaga nad trzecim Chrobrym Głogów wynosi dziewięć „oczek” i może się zwiększyć w przypadku niedzielnego zwycięstwa. Ruch Chorzów z kolei zajmuje obecnie ósmą lokatę, ale miejsce w barażach znajduje się w zasięgu. Ma tylko punkt mniej od szóstej Miedzi Legnica, dlatego do samego końca Niebiescy powinni liczyć się w grze o Ekstraklasę.

Dla Ruchu niedzielny mecz z Wisłą to okazja, aby zrewanżować się za ostatnie niepowodzenia w tej bezpośredniej rywalizacji. W rundzie jesiennej padł w Krakowie wynik 3-0 dla gospodarzy. Prawdziwy dramat zdarzył się jednak w zeszłym roku, kiedy Niebiescy również przyjmowali swojego przeciwnika na Stadionie Śląskim przy rekordowej frekwencji. Wówczas Biała Gwiazda rozbiła gospodarzy, wygrywając aż 5-0. Co ciekawe, spośród tamtejszych autorów bramek tym razem w drużynie Wisły będzie mógł zagrać jedynie Kutwa.