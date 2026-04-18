News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

David Alaba wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United rozpoczyna przygotowania do nadchodzącego letniego okienka transferowego. Czerwone Diabły już czają się w pogotowiu i mogą przeprowadzić wzmocnienie prosto z Realu Madryt. Serwis „Fussball Daten” przekazuje, że w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znajduje się David Alaba. Warto podkreślić, że kontrakt Austriaka z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca.

Na ten moment jednak nie ma konkretów ze strony Manchesteru United. Władze z Old Trafford bacznie monitorują sytuację Davida Alaby. Do otwarcia letniego okienka transferowego pozostaje jeszcze sporo czasu. Jednak Czerwone Diabły już teraz mogą rozpocząć negocjacje z zawodnikiem, ponieważ jego umowa dobiega końca.

Przyszłość Davida Alaby w Realu Madryt jest w zasadzie przekreślona. Manchester United natomiast poszukuje wzmocnień w defensywie i mogą sięgnąć właśnie po doświadczenie. Kluczowe w tej kwestii będą oczekiwania finansowe Austriaka, a także jego zdrowie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie Czerwonym Diabłom, to ten transfer jak najbardziej wchodzi w grę.

David Alaba w obecnym sezonie 13-krotnie pojawił się na placu gry w koszulce Realu Madryt. Austriak nie ma udziału przy strzelonym golu.