Locatelli wypada na wiele miesięcy. Juventus musi podjąć trudną decyzję

fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Wielki problem Juventusu

Juventus musi radzić sobie z kolejnym poważnym problemem kadrowym. Manuel Locatelli przeszedł operację łąkotki po tym, jak po spotkaniu z Milanem pojawiły się problemy z kolanem. Kapitan Bianconerich wypadnie tym samym z gry na dłużej.

Dziennikarz Giovanni Albanese z „La Gazzetta dello Sport” przekazał, że przerwa 28-latka może potrwać od pięciu do sześciu miesięcy. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, Locatelli straci znaczną część sezonu, a Luciano Spalletti będzie musiał znaleźć nowe rozwiązanie w środku pola. To tym większy kłopot, że wcześniej urazu doznał również Khephren Thuram. Juventus ma zatem coraz mniej możliwości rotacji w drugiej linii.

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Cała sytuacja może mieć natomiast znaczenie dla Arkadiusza Milika. Polak został odsunięty od kadry Juventusu i nie znalazł się w planach na najbliższe spotkania. Poważne problemy kadrowe sprawiają jednak, że w Turynie może pojawić się temat ponownego przeanalizowania jego sytuacji.

Nie oznacza to oczywiście, że Milik może po prostu wskoczyć w miejsce Locatellego. Obaj zawodnicy pełnią zupełnie inne role w drużynie. Włoch jest środkowym pomocnikiem, podczas gdy Polak występuje na pozycji napastnika. Ewentualne przywrócenie 32-latka do kadry byłoby zatem efektem problemów z szerokością zespołu, a nie bezpośrednim zastępstwem kapitana.

Dla Milika może to być jednak jedna z niewielu pojawiających się obecnie nadziei. Juventus znalazł się w trudnej sytuacji, a kolejne kontuzje mogą zmusić Spallettiego do ponownego spojrzenia na zawodników pozostających poza główną kadrą. Chociaż to może być uwarunkowane konkretnymi przepisami rozgrywek.