Mourinho ma sposób na gwiazdy Realu. Mbappe powiedział wprost

15:24, 9. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  CBS Sports Golazo

Kylian Mbappe w rozmowie z CBS Sports Golazo ujawnił, co najbardziej ceni w pracy z Jose Mourinho. Gwiazda Realu Madryt wskazała na wyjątkową relację z portugalskim szkoleniowcem.

Kylian Mbappe
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie ma wątpliwości, że Jose Mourinho potrafi wydobyć z zawodników coś więcej niż tylko sportową jakość. Po zwycięstwie Realu Madryt (2:1) nad Interem w Lidze Mistrzów reprezentant Francji opowiedział o codziennej współpracy z portugalskim szkoleniowcem.

Napastnik Królewskich zwrócił uwagę przede wszystkim na sposób, w jaki Mourinho buduje poczucie odpowiedzialności u swoich zawodników. Według Mbappe trener sprawia, że piłkarze czują się ważni, ale jednocześnie stawia przed nimi bardzo wysokie wymagania.

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– Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką wnosi, jest to, że sprawia, że czujesz się żywy i pełen energii. Sprawia, że czujesz się aktywny i skuteczny w swojej pracy i na swoim stanowisku. To sprawia, że czujesz się wyjątkowy. To ktoś, kto wywiera na Ciebie dużą presję i wnosi wiele pozytywnych rzeczy zarówno na boisku, jak i poza nim, ale też wiele od Ciebie wymaga – powiedział Mbappe w rozmowie z CBS Sports Golazo.

Francuz podkreślił również intensywność zajęć w Valdebebas. Jego zdaniem piłkarze dokładnie wiedzą, czego oczekuje od nich portugalski szkoleniowiec, a komunikacja między zespołem i sztabem stoi na bardzo wysokim poziomie.

– Trenuje z bardzo dużą intensywnością i jest między nim a zawodnikami bardzo dobra komunikacja. Wiemy, dokąd chce dojść, czego od nas chce i czego od nas oczekuje – dodał Francuz.

Mbappe wskazał także na jeszcze jeden istotny element pracy z Mourinho, czyli zaufanie. To właśnie ono sprawia, że zawodnicy chcą odpłacić trenerowi za wiarę w ich możliwości. – Oczywiście, kiedy trener obdarza Cię tym zaufaniem i pasją, nie chcesz go zawieść. Chcesz dać z siebie wszystko – podsumował zawodnik.

Madrycka drużyna swoje kolejne spotkanie rozegra już w sobotę, gdy w roli gospodarza zmierzy się z Rayo Vallecano. Mecz odbędzie się w ramach piątej kolejki La Liga.

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