Tego Mourinho nie przemilczał. Mocne słowa o Viniciusie

15:58, 9. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Madrid Xtra (X)

Jose Mourinho stanął w obronie Viniciusa Juniora. Jak mówił trener cytowany przez profil Madrid Xtra na platformie X, brazylijski zawodnik zasługuje na pełny szacunek.

Jose Mourinho
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho stanął za Viniciusem

Jose Mourinho nie zamierza dokładać presji Viniciusowi Juniorowi. Trener Realu Madryt jasno zaznaczył, że choć Brazylijczyk nie znajduje się obecnie w optymalnej dyspozycji, jego zaangażowanie w odzyskanie najwyższej formy zasługuje na uznanie.

– Vinicius zasługuje na mój pełen szacunek. Nie jest w 100 procentach sprawny i zdaje sobie z tego sprawę. Pracuje jednak bardziej niż kiedykolwiek, żeby odzyskać formę. Mam dla niego ogromny szacunek – powiedział Mourinho cytowany przez profil Madrid Xtra na platformie X.

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Portugalczyk odniósł się również do zachowania kibiców Los Blancos wobec ofensywnych zawodników. Mourinho nie chciał jednak krytykować fanów, podkreślając jednocześnie, że jego własne gesty wobec piłkarzy mają znaczenie.

– Buczenie w kierunku Mbappe? Nie będę komentował zachowania kibiców, nigdy tego nie zrobię. Kiedy go zdjąłem z boiska, pocałowałem go, a to oznacza, że go szanuję – stwierdził szkoleniowiec.

Mourinho poszedł jednak o krok dalej i przypomniał występ Viniciusa Juniora z poprzedniego sezonu. Jego zdaniem Brazylijczyk, gdy odzyska pełnię możliwości, może ponownie przesądzać o losach spotkań w pojedynkę.

– Gdyby Vinicius Junior był w szczytowej formie, zabiłby mecz tak, jak zrobił to w zeszłym roku przeciwko mnie w meczu z Benficą – podsumował Mourinho.

Słowa portugalskiego trenera pokazują, że mimo nie najlepszej dyspozycji Vinicius Junior może liczyć na jego mocne wsparcie. Mourinho nie ukrywa, że wierzy w możliwości brazylijskiej gwiazdy.

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